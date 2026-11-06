Gran despliegue por un vuelo sanitario: sufrió un infarto y lo trasladaron desde Chos Malal a Neuquén

El operativo tuvo lugar este viernes por la mañana. La aeronave aterrizó en el Parque Jaime de Nevares.

El operativo aereo tuvo lugar este viernes por la mañana y permitió asistir a un paciente de 69 años.

Un nuevo vuelo sanitario tuvo lugar este viernes 6 de noviembre en la provincia de Neuquén . A través del operativo, se logró el traslado de un paciente adulto mayor desde el interior neuquino a la capital.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, mediante el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), intervino en las diligencias que permitieron la asistencia de un hombre de 69 años con diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM).

El operativo fue coordinado por la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Dra. Luciana Ortiz Luna , quien, tras recibir la solicitud durante las primeras horas de la mañana, dispuso la configuración sanitaria del helicóptero que se encontraba en Chos Malal.

Una vez que las condiciones estuvieron dadas, la aeronave despegó desde la localidad alrededor de las 10.

Gentileza: Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Operativo exitoso

Luego de permanecer en el aire más de una hora, el helicóptero aterrizó aproximadamente a las 11:10 en el Parque Jaime de Nevares, en Neuquén capital.

Al arribar, personal del SIEN trasladó al paciente en ambulancia hasta la Clínica Leben Salud.

Respecto al estado de salud al momento del traslado, se informó que se encontraba consciente y hemodinámicamente estable.

Gentileza: Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Destacaron el funcionamiento del nuevo helicóptero

Cabe destacar que la aeronave utilizada durante el reciente operativo fue instalada días atrás en Chos Malal con el objetivo de fortalecer la respuesta ante incendios forestales y otras emergencias.

Desde el área provincial destacaron que este tipo de operativos “pone de manifiesto la importancia del despliegue preventivo de recursos aéreos dispuesto por el Gobierno provincial ante la contingencia meteorológica asociada al fenómeno de El Niño”.

Gentileza: Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Neuquén concretó tres vuelos sanitarios de emergencia

El operativo concretado este viernes se suma otros tres realizados durante el fin de semana. El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna, y en articulación con la Dirección Provincial de Aeronáutica, concretó los vuelos sanitarios de emergencia durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Los operativos permitieron trasladar a pacientes con cuadros clínicos críticos desde distintas localidades del interior provincial hacia establecimientos de mayor complejidad.

La intervención más reciente tuvo lugar este domingo, cuando se activó un operativo de aeroevacuación desde Piedra del Águila para asistir a un paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio y cuyo estado de salud requería una derivación inmediata.

Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado en helicóptero sanitario hacia una clínica, en la capital neuquina. La urgencia médica planteó la necesidad de identificar un punto de aterrizaje que permitiera reducir los tiempos de acceso al establecimiento asistencial.

En ese contexto, se definió utilizar el Parque Jaime de Nevares como lugar alternativo de descenso. Si bien el sector presentaba determinadas dificultades operativas para el aterrizaje, el piloto evaluó las condiciones del terreno y consideró viable concretar la maniobra.

Esta decisión permitió completar una etapa decisiva de la aeroevacuación y facilitar la continuidad del traslado hacia el centro médico, donde el paciente ingresó para recibir atención especializada. Actualmente, permanece internado en la unidad de terapia intensiva.