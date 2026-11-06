Viernes con posible lluvia, pero un finde largo primaveral en Neuquén: ¿Cuál será la temperatura máxima?

Las temperaturas agradables se harán presentes en Neuquén este fin de semana largo. El pronóstico indica inestabilidad para este viernes.

¡Al fin! Este fin de semana largo , se vienen temperaturas y condiciones primaverales en Neuquén. En medio de la incertidumbre climática por el fenómeno de El Niño, el pronóstico del tiempo prevé inestabilidad para este viernes , pero no para los próximos días.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este viernes será una jornada caracterizada por un marcado descenso de la temperatura e inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas.

El día se presentará inestable con una temperatura máxima que caerá hasta los 17°C, acompañada por vientos del sudeste a 36 km/h y ráfagas que alcanzarán esa misma intensidad. Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse velozmente dejando el cielo completamente despejado, aunque provocando un marcado enfriamiento que llevará la mínima hasta los 0°C, mientras el viento rotará hacia el oeste a 13 km/h con ráfagas de 13 km/h.

Este panorama, sin embargo, dará paso a una notable recuperación del tiempo con días soleados y temperaturas veraniegas hacia el inicio de la próxima semana.

Claudio Espinoza

Fin de semana primaveral en Neuquén

El fin de semana traerá un panorama de marcada mejora e incremento progresivo del calor en la capital neuquina. El sábado 7 de noviembre se caracterizará por un cielo despejado a lo largo de todo el día, con una temperatura máxima que iniciará la recuperación hasta los 24°C, vientos del noroeste a 15 km/h y ráfagas de 18 km/h.

Durante la noche el cielo continuará despejado, registrándose una mínima de 8°C con vientos del sudoeste a 13 km/h y ráfagas de 17 km/h.

Por su parte, el domingo 8 consolidará las condiciones primaverales bajo un cielo despejado tanto de día como de noche. Durante el día, la máxima trepará hasta los 29°C con vientos del este a 15 km/h y ráfagas de la misma intensidad, mientras que la noche cerrará con 12°C de mínima, vientos del este a 12 km/h y ráfagas de 15 km/h.

Claudio Espinoza

El fin de semana largo continuará el lunes 9 de noviembre con un pico térmico, presentándose mayormente despejado durante el día con una temperatura máxima que trepará hasta los 34°C, bajo vientos del este a 9 km/h con ráfagas de 14 km/h. Hacia la noche del lunes se incrementará la nubosidad hasta llegar a un cielo completamente cubierto, con una mínima templada de 20°C y vientos rotando al sudoeste a 13 km/h con ráfagas de 18 km/h.

Finalmente, la semana iniciará el martes 10 que mantendrá las elevadas temperaturas, aunque bajo un escenario de viento en ascenso. La jornada diurna transcurrirá con cielo cubierto y una máxima de 31°C, registrándose vientos del sudoeste a 39 km/h y ráfagas sostenidas de 39 km/h.

El cierre del martes ofrecerá una noche parcialmente nublada con 14°C de temperatura mínima y una intensificación marcada del viento del sudoeste, que soplará a 43 km/h con fuertes ráfagas que llegarán a los 64 km/h.