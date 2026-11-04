El SMN alertó por la caída de hasta 190 mm de lluvia para hoy miércoles 4 de noviembre: qué zonas serán las más afectadas

Las condiciones podrían ser severas y requerir mayores precauciones, ya que se trata de lluvias extraordinarias con niveles inusuales.

El avance de El Niño intensifica las lluvias y eleva el riesgo de crecidas e inundaciones en distintas regiones del país.

El fenómeno de El Niño sigue causando estragos en distintas partes del mundo, y Argentina ya ha comenzado a sentir desde hace semanas la caída de lluvias inusuales que provocaron desborde de ríos y devastadoras inundaciones. En las últimas horas, una alerta indica que se esperan precipitaciones extraordinarias con niveles altísimos de agua en pocas horas.

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes tormentas, y el pronóstico anticipa una marcada inestabilidad con lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Según advirtieron, en algunos sectores, las condiciones podrían ser severas y requerir mayores precauciones. De acuerdo con el organismo nacional, las advertencias por la caída de lluvias extraordinarias con niveles inusuales se esperan para este miércoles.

Podrían caer hasta 190 mm de lluvia: qué zonas estarán afectadas

De acuerdo a lo informado por el SMN, rige una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas de ellas puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas de viento.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 90 y 190 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la gran cantidad de agua que podría caer en períodos relativamente cortos.

El organismo nacional aclaró a través de su página web, que la alerta naranja comprende por lluvias rige para sectores de Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe. Los mayores valores se prevén en el centro y norte de Corrientes, y el sur de Misiones.

Además, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, una condición que puede ocasionar inconvenientes en la vía pública, caída de ramas, desplazamiento de objetos y dificultades para circular.

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En qué lugares caerán 90 mm: la advertencia del SMN

Asimismo, el SMN indicó que está vigente otra alerta amarilla por la que se podrían registrar tormentas de variada intensidad.

Según las estimaciones del organismo meteorológico, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 40 y los 90 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

La advertencia comprende Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, centro de Chaco, noroeste de Santa Fe y norte de Misiones.

En estas áreas se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Las recomendaciones ante las intensas lluvias

Ante la alerta por las extraordinarias lluvias, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos y evitar situaciones peligrosas: