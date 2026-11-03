Ya hay 650 candidatos para acceder a un puesto en el Parque Industrial Capital: cómo funciona el Portal de Empleo

Los postulantes accederán a una capacitación en base a las necesidades de las empresas que comprarán tierras en este predio industrial. Los detalles.

En las primeras horas de funcionamiento, más de 650 personas cargaron su CV en el portal de empleo de la Municipalidad de Neuquén para acceder a un puesto de trabajo en el futuro Parque Industrial Capital (PIC). La cifra demuestra el creciente interés por ser parte de un programa que suma capacitación y herramientas de inserción laboral en el sector privado neuquino.

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini , aclaró que ya son 659 los que se anotaron en las primeras horas de funcionamiento del botón del Parque Industrial en el portal de empleo que gestiona el gobierno local. En ese lugar se radicarán empresas locales de construcción, logística, oil and gas y tecnología, entre otros rubros.

Aunque en una primera instancia se había planificado desarrollar un parque industrial de mil hectáreas a la vera de la ruta 67, la demanda de las empresas motivó a la Municipalidad a ampliar la superficie. Este martes, se anunció la duplicación del predio, que abarcará dos mil hectáreas, y un segundo llamado para que más firmas puedan comprar su lote.

En esa primera etapa, el gobierno local calculó que las empresas generarían unos 25 mil puestos de trabajo. Este martes, el intendente Mariano Gaido aseguró que el número será superior, ya que se sumarán más empresas y más lotes con proyectos productivos.

Claudio Espinoza

Entre los requisitos para comprar tierras en este parque se incluyen ser empresas con domicilio legal en Neuquén, que estén inscriptos como empresa neuquina en el CPYME o que tengan más de 20 años con licencia comercial en la ciudad. "No queremos un parque con especulación inmobiliaria, el que se inscribe tiene que hacer un desarrollo para traccionar la creación de empleo y circulación económica", aclaró Gaido.

Como las firmas tienen un plazo de tres años para desarrollar sus naves industriales, oficinas y otras instalaciones, el primer pico de demanda laboral se verá en el rubro de la construcción. Sin embargo, el portal de empleo de la Municipalidad va más allá, y ofrece también la posibilidad de insertarse en la actividad operativa de las empresas neuquinas una vez que empiecen a trabajar en su propio rubro.

¿Cómo funciona el portal de empleo para el PIC?

El mecanismo contempla dos etapas de trabajo desde el municipio: la capacitación de los postulantes de acuerdo con los perfiles que requieran las empresas y la intermediación laboral para vincular a las personas formadas con las demandas del sector privado.

Claudio Espinoza

La primera tarea estará a cargo del área de Capacitación que conduce Ignacio Mansur, mientras que la Subsecretaría de Empleo, encabezada por Clara Beverini, tendrá a su cargo la intermediación.

Pasqualini aclaró que el objetivo es adelantarse a la demanda de las empresas, por lo que comenzarán a capacitar a los perfiles incluso antes de que las compañías terminen de construir sus proyectos productivos en el PIC.

“Una vez que las empresas nos empiecen a solicitar a la Municipalidad determinados perfiles, nosotros les vamos a dar los perfiles que necesitan ya capacitados para que puedan hacer la contratación y aparezcan los 25.000 puestos de trabajo formales que el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén va a generar”, detalló Pasqualini.

Sebastián Fariña Petersen

La demanda laboral tendrá distintas características según el avance de los emprendimientos. En una primera etapa, cuando las empresas accedan a los lotes y comiencen las obras, se necesitarán trabajadores vinculados a la construcción. Con la puesta en marcha de las instalaciones aparecerán requerimientos de perfiles técnicos específicos, administrativos y de maestranza.

Pasqualini indicó que todavía no está definida la cantidad de trabajadores que se solicitará para cada actividad, ya que esa información surgirá de las reuniones con las empresas previstas para la próxima semana.

A partir de esas conversaciones se establecerán los perfiles requeridos y las capacitaciones comenzarán el 1 de marzo para preparar a los postulantes de acuerdo con las necesidades del sector privado.

“Nosotros abrimos hoy el Portal de Empleo y va a estar abierto de manera permanente hasta que las empresas abran sus puertas. Tenemos el desafío de que, a través de las reuniones con las empresas, nos empiecen a definir qué perfiles necesitan. Durante todo el año van a comenzar las capacitaciones para que esos perfiles estén listos cuando las empresas los empiecen a pedir”, sostuvo.