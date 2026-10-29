Neuquén aprobó beneficios impositivos por 10 años para las empresas del Parque Industrial

La Municipalidad de Neuquén avanzó con el desarrollo del Parque Industrial Capital con la aprobación de la ordenanza que establece un régimen impositivo específico para las empresas que se radiquen en el sector. La iniciativa, impulsada por el intendente Mariano Gaido , contempla 10 años de exención de la licencia comercial, bajo las condiciones previstas en el régimen, con el objetivo de fomentar nuevas inversiones y fortalecer la actividad productiva de la ciudad.

El coordinador de Gestión Económica de la Municipalidad, Gastón Contardi , destacó la importancia de contar con este marco normativo antes de avanzar con la comercialización de los lotes y señaló que las obras de infraestructura ya están en marcha.

El funcionario dijo que es "un paso importante porque, inclusive antes del proceso de venta de tierra, ya está aprobado el régimen impositivo que va a tener el Parque Industrial. Sumado a esto, las obras están en marcha, así que las cosas vienen sucediendo en función de lo que se presentó y se explicó para el desarrollo del Parque Industrial”.

El régimen establece un plazo de un año para la presentación de los proyectos y tres años para la ejecución de las obras. Una vez cumplidos los requisitos correspondientes, las empresas podrán acceder a 10 años de exención de la licencia comercial.

En qué consiste la nueva ordenanza que enviarán al Deliberante

Además, el Ejecutivo municipal trabaja en una segunda ordenanza que será enviada al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén durante la segunda semana de noviembre. El proyecto incluirá los indicadores urbanísticos, la zonificación, la ampliación del parque a más de 2.000 hectáreas, modificaciones vinculadas con el proyecto del Parque Solar y la autorización para avanzar con la venta de tierras.

Contardi explicó que las empresas interesadas tienen plazo hasta el 2 de noviembre para presentar sus proyectos de inversión mediante declaraciones juradas. Con esa información, el Municipio analizará las propuestas y elevará al Concejo Deliberante la iniciativa para autorizar la venta de los terrenos.

La propuesta contempla un precio promocional de 20 dólares por metro cuadrado, con un anticipo del 30% y el saldo en 24 cuotas, de acuerdo con las condiciones que se establezcan y la aprobación legislativa correspondiente.

Contardi indicó que el proceso registra un importante interés por parte del sector privado y que, debido al volumen de solicitudes, se organizó en distintas etapas para facilitar la presentación de la documentación y el análisis de cada proyecto.

“Hay obviamente mucho interés. El 2 de noviembre se termina el primer corte del proceso que tiene que ver con los proyectos que van a derivar en la venta de tierras. Posteriormente va a haber más cortes, es decir, nuevas convocatorias para que las empresas puedan comprar tierras en el parque”, detalló.

El funcionario agregó que la intención es avanzar de manera progresiva, teniendo en cuenta la cantidad de firmas interesadas y las necesidades planteadas durante las reuniones con los empresarios.

“La intención es obviamente ir volcando paulatinamente todo ese proceso porque realmente es tanto el volumen, tanta la cantidad, que lo hemos ido dividiendo en función de la demanda y en función de las necesidades que han tenido las empresas”, señaló el Coordinador de Gestión Económica Municipal.