La buscaban por un robo y la encontraron paseando por el balneario

Personal policial procedió a identificar a la joven y descubrió que tenía pedido de captura por el delito de robo en poblado y en banda, ocurrido el 5 de octubre en Neuquén.

Una mujer de 26 años que permanecía prófuga tras un pedido de captura por robo fue detenida durante las primeras horas de esta madrugada en la zona ribereña de Neuquén capital . El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Operativa DEMOSE , quienes realizaban un patrullaje de prevención en el sector del balneario Albino Cotro .

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando los uniformados detectaron a dos personas en el área de parrillas y procedieron a realizar un control de rutina.

Al ingresar los datos en los registros de la fuerza, el sistema arrojó que sobre la joven pesaba una orden de detención emitida el pasado 5 de octubre por la Justicia provincial , en el marco de una causa caratulada como robo en poblado y en banda.

Tras confirmarse la alerta judicial, la mujer fue demorada en el lugar y trasladada a la Comisaría Segunda con la colaboración de personal de esa unidad policial. Quedó formalmente a disposición de los magistrados intervinientes en el caso para definir su situación procesal.

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Otros dos detenidos, pero por un intento de robo

Por su parte, dos hombres, de 18 y 25 años, fueron detenidos tras una persecución a pie en la zona centro de la ciudad, luego de ser señalados por intentar forzar una camioneta estacionada en la vía pública. El procedimiento contó con el trabajo coordinado de la Bicipolicía, la Comisaría Primera y el Centro de Monitoreo urbano.

El hecho se registró alrededor de las 19:25 del martes en la intersección de las calles San Martín y Diagonal Alvear. En ese lugar, efectivizaban un patrullaje preventivo agentes de la Bicipolicía cuando observaron a los dos sujetos quienes, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron una veloz huida.

Los policías iniciaron de inmediato un seguimiento a pie y lograron alcanzar e interceptar a los sospechosos en la zona de las vías del ferrocarril, detrás del Patinódromo. Durante el trayecto de la fuga, los implicados arrojaron un destornillador al suelo, herramienta que fue posteriormente secuestrada como elemento de prueba.

Un testigo presencial alertó que minutos antes había visto a ambos jóvenes intentando abrir una camioneta Toyota Hilux estacionada sobre la calle San Martín, aunque no lograron consumar el hecho. La dueña del rodado se acercó al lugar y comprobó que el vehículo no presentaba daños ni faltantes de objetos en su interior.

La maniobra delictiva fue corroborada poco después por operadores del Centro de Monitoreo, quienes analizaron las cámaras de seguridad del sector y confirmaron la secuencia del intento de robo. Ambos acusados fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

Una semana movida para la Policía neuquina

Personal de la División Motorizada demoró a dos personas, también el martes, luego de constatar que la motocicleta en la que circulaban registraba un pedido de secuestro vigente. Fue durante un patrullaje preventiva en la ciudad de Neuquén.

Al respecto, fuentes policiales indicaron que el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:15, en la intersección de las calles Necochea y Pizarro, cuando los efectivos observaron una motocicleta de 110 cc, de color azul que circulaba sin chapa patente y cuyo conductor no llevaba casco colocado.

Al identificar a sus ocupantes y verificar los datos del rodado, con la colaboración del personal del Departamento Sustracción de Automotores, se confirmó que la moto tenía un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría 12.ª, en el marco de una investigación por robo.

Ante esta situación, ambas personas fueron demoradas preventivamente por presunto encubrimiento y trasladadas a la Comisaría 16.ª, junto con el vehículo secuestrado, para continuar con las actuaciones correspondientes.