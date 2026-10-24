Dañaron e intentaron robar una bici pública: los descubrieron por las cámaras de seguridad

Los jóvenes, ambos menores de edad, fueron interceptados por la Policía el viernes tras intentar robar una bicicleta del sistema público SI.BI.CI. Fue a la altura de la Plaza de las Banderas.

Dos jóvenes menores de edad fueron interceptados por la Policía este viernes tras intentar robar una bicicleta del sistema público SI.BI.CI . sobre la Avenida Argentina , a la altura de la Plaza de las Banderas , en la ciudad de Neuquén . Los descubrieron gracias a las cámaras de seguridad.

El hecho se registró durante la tarde, cuando los operadores del Centro de Monitoreo Urbano advirtieron sobre la maniobra sospechosa de los involucrados y alertaron de inmediato a la fuerza de seguridad.

Efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar y constataron que la bicicleta presentaba daños en el cesto portaobjetos y en el sistema de frenos. Con los datos brindados por las cámaras de videovigilancia , los agentes localizaron e identificaron a los dos jóvenes a pocos metros del sector.

Debido a la edad de los implicados, el procedimiento quedó en manos de la Comisaría del Menor, Niñez y Adolescencia, organismo encargado de continuar con las actuaciones legales correspondientes.

Dos casos de menores con armas de fuego durante el fin de semana

El fin de semana pasado, y en dos hechos más graves, se secuestraron armas de fuego en manos de menores de edad en el marco de patrullajes y controles preventivos.

Los procedimientos, llevados adelante por la Policía de Neuquén, permitieron sacar de circulación tanto una escopeta recortada cargada como una réplica de pistola 9mm utilizada tras una discusión de tránsito.

Amenazas en Parque Norte con una réplica de 9 milímetros

El primer hecho ocurrió el sábado pasado por la tarde en inmediaciones de Parque Norte. La Policía fue alertada sobre los ocupantes de una camioneta Jeep que exhibieron un arma de fuego tras registrarse un incidente vial.

Al detectar la presencia de los patrulleros, el vehículo se dio a la fuga en dirección a la Ruta 7 y el Tercer Puente. La persecución finalizó en jurisdicción de la comisaría de Villa Obrera, donde se logró interceptar el rodado y demorar a sus cinco ocupantes.

Al volante se encontraba un menor, de 17 años, que no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio. Al hacer descender a los involucrados, los efectivos observaron un arma en el suelo del vehículo. Tras la verificación correspondiente, los peritos constataron que se trataba de una réplica de pistola calibre 9mm, no apta para el disparo, pero con capacidad para lanzar balines mediante gas comprimido.

La comitiva estaba integrada por cuatro menores y un solo mayor de edad, quedando las actuaciones bajo la órbita de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Fiscalía del Menor.

Secuestro de una escopeta recortada en el barrio Sapere

El segundo procedimiento se concretó el domingo pasadas las 20:30 en el barrio Sapere, a la altura de las calles Monseñor D’Andrea y Río Juramento. En ese sector, personal de prevención de la Comisaría Primera identificó a una pareja compuesta por un menor de edad y una mujer mayor.

Durante la intervención, los efectivos notaron que el joven llevaba un bolso de grandes dimensiones, por lo que le solicitaron que lo abriera. Al manipular la mochila, cayó al suelo una escopeta recortada calibre 16 con la numeración parcialmente suprimida y un cartucho alojado en la recámara, lista para ser disparada.

Ante la presencia del arma de fuego real, se dio intervención al Departamento Criminalística, que realizó el secuestro del armamento, la munición y el bolso. Por disposición judicial, el menor fue demorado y trasladado a la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, mientras que la mujer acompañante recuperó la libertad al comprobarse que no registraba medidas cautelares ni restricciones vigentes.