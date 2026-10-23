Cuidado con el falso comunicado de Vialidad que se viraliza en WhatsApp

Circula un documento apócrifo que simula ser oficial y se esparce por las redes sin chequeo. El organismo salió a desmentirlo de inmediato.

En medio de la emergencia climática que mantiene en alerta a toda la provincia , comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp un comunicado apócrifo que imita el diseño oficial de Vialidad Nacional .

El documento falso, fechado el 24/10/2026 a las 00:12 hs, lleva el encabezado "Comunicado oficial de transitabilidad" e indica que las rutas nacionales de Neuquén permanecerán "cerradas durante todo el fin de semana, desde el viernes 24/10 a las 00:00 hs hasta nuevo aviso", que se suspenden todas las actividades programadas y que no se permitirá el tránsito de ningún tipo de vehículo.

El comunicado es falso . Vialidad Nacional no emitió esa resolución y salió a desmentirla públicamente. El organismo fue el encargado de señalar que se trata de información no oficial que replica el diseño de sus comunicados reales para generar confusión.

Cómo identificar un comunicado falso

El documento apócrifo reproduce con precisión el membrete, los colores institucionales y hasta los números de teléfono de Vialidad Nacional, lo que dificulta su detección a simple vista. Sin embargo, hay señales que permiten desconfiar: la ausencia de un número de resolución oficial, la vaguedad en los plazos ("hasta nuevo aviso" en lugar de horarios concretos) y la difusión exclusiva por redes sociales y cadenas de WhatsApp sin respaldo en el sitio oficial del organismo son indicadores de alerta.

Ante cualquier duda sobre el estado de las rutas, Vialidad Nacional recomienda consultar únicamente a través de www.argentina.gob.ar/rutasnacionales o llamar al 0800-222-6272 o 0800-333-0073.

Las emergencias climáticas son, históricamente, los momentos en que más prolifera la desinformación: el miedo, la incertidumbre y la velocidad de las redes crean el ambiente ideal para que el virus de las noticias falsas se propague antes de que nadie pueda verificar su origen.

Publicar o compartir una noticia en las redes, sin previamente saber si es verdad o no, es lanzar un virus del que no sabemos cuáles serán las consecuencias.