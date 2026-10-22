Un terremoto de 7,0 sacudió al Tíbet y hay alerta naranja por posibles desplazamientos

Se trata de una región que fue golpeada por avalanchas hace pocas semanas.

El movimiento ocurrió a las 22.33 hora local y tuvo su epicentro en el condado de Baqen, a 183 kilómetros de la ciudad de Nagqu.

Un impactante terremoto de magnitud 7 sacudió este jueves el suroeste de China y encendió las alertas en la región del Tíbet , cerca del Himalaya.

El movimiento ocurrió a las 22.33 hora local y tuvo su epicentro en el condado de Baqen , a 183 kilómetros de la ciudad de Nagqu, según confirmó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

La región del Tíbet se encuentra en una zona de intensa actividad sísmica debido al choque entre las placas tectónicas de India y Eurasia . El desplazamiento constante de ambas placas genera una acumulación de presión que puede liberarse mediante terremotos de gran magnitud.

Durante la misma jornada, las autoridades sismológicas chinas también habían registrado un temblor de magnitud 3,0 en el condado de Shuanghu, a las 09:07. Además, el pasado 27 de agosto se había producido otro movimiento de magnitud 4,7 en Nyima.

El fuerte impacto de un terremoto de alerta natanja

Luego del sismo, la Administración Sismológica de China puso en marcha una respuesta de emergencia de Nivel II y se activó una alerta naranja.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Oficina Central de Ayuda para el Socorro en Caso de Terremoto del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias han activado una respuesta nacional de emergencia nivel IV por el terremoto.

En principio, el Nivel IV representa un tipo de alerta y asistencia inicial de menor gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo esta la más baja.

M 7.0 earthquake strikes 183 km ENE of Nagqu, Tibet, China. The tremors were felt across the local area. pic.twitter.com/D5kfk09HFR — GeoTechWar (@geotechwar) October 22, 2026

Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se calcula el impacto de los terremotos sobre la población. Ese nivel corresponde a entre 100 y 999 muertes estimadas o a pérdidas económicas de entre US$100 millones y US$1.000 millones.

Por el momento no se confirmaron el total de víctimas fatales ni la cantidad de heridos, como tampoco de daños materiales. Las evaluaciones continuaban durante las primeras horas posteriores al terremoto debido a las características remotas y montañosas del área afectada.

#Internacionales | Surgen nuevos videos del terremoto 7.0 que golpeó al Tíbet, en China, dejando destrucción a su pasó.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/FnPFUv2H9Z — #ÚltimaHora (@ultimahsv) October 22, 2026

Reuters señaló que el movimiento de este jueves fue el terremoto de mayor magnitud registrado en China desde enero de 2024. La zona del Himalaya presenta una elevada actividad sísmica debido al contacto entre las placas tectónicas India y Euroasiática.

El Tíbet, una zona afectada por las avalanchas de Nepal

A fines de septiembre, una impactante avalancha golpeó a Nepal y arrasó el norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet. El desastre destruyó viviendas, caminos y puentes, además dejó muertos y desaparecidos.

El agua golpeó durante las primeras horas del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, donde provocó graves daños en viviendas, mercados, carreteras y obras vinculadas con proyectos hidroeléctricos.

Las autoridades informaron al menos 1.500 muertos y más de 5.000 desaparecidos. La corriente recorrió cerca de 100 kilómetros por los valles del Himalaya y sorprendió a poblaciones que prácticamente no tuvieron tiempo de evacuar.

El episodio afectó una región de valles estrechos, pueblos aislados y corredores viales esenciales para las comunidades de Nepal y del Tíbet.

La masa de roca y hielo descendió desde la montaña, impactó contra el fondo del valle y dio origen a una crecida súbita que arrasó viviendas, puentes, caminos y redes de comunicación.