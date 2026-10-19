Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Argentina: "Tenemos que prepararnos"

Los recientes sismos en Sudamérica reavivaron la preocupación en el país. La explicación de un geólogo sobre una de las provincias más expuestas.

Un geólogo advirtió sobre la importancia de reforzar la prevención ante posibles terremotos en Argentina.

La posibilidad de que un terremoto de gran magnitud afecte a la Argentina volvió a generar preocupación en las últimas horas, tras los recientes movimientos sísmicos registrados en Panamá y otros países de Sudamérica, que reavivaron el debate sobre los riesgos en la región, especialmente en zonas donde los temblores forman parte de la actividad geológica habitual.

Incluso, hace pocos días, un sismólogo peruano lanzó una advertencia, al indicar que la costa central de Perú acumula energía desde 1746, lo que podría llegar a desencadenar en un sismo de magnitud 8,5 a 8,8 grados. Incluso habló de un posible terremoto magnitud 9 en la frontera de Chile y Perú por energía acumulada de hace 1.000 años.

Según publicó el diario Bio Bio de Chile, distintos estudios han detectado también alta energía sísmica acumulada en el norte de Chile, cercano a la frontera con Perú .

César Jiménez Tintaya es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y fue quien advirtió que la costa central de Perú acumula energía desde el último terremoto en la zona, en 1746. Y aseguró podría ocurrir un sismo de magnitud 8,5 a 8,8.

La posibilidad de un terremoto de gran magnitud en Argentina

En ese contexto, el geólogo Álvaro González puso el foco en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos naturales.

Analizó la situación de Jujuy, explicó por qué la provincia registra sismos frecuentes y advirtió sobre la importancia de preparar a la población ante la posibilidad de un terremoto de mayor intensidad.

Según indicó el especialista, Jujuy se encuentra dentro de una zona de elevada peligrosidad sísmica, por lo que resulta fundamental contar con construcciones adecuadas y capacitar a la comunidad para actuar frente a una emergencia.

Por qué los sismos son frecuentes en Jujuy

González explicó que la provincia registra actividad sísmica de manera habitual, aunque la mayoría de los movimientos pasan inadvertidos para la población debido a la profundidad a la que se producen. "En Jujuy pasa todos los días, más que nada en la Puna. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos porque es a mucha profundidad esa liberación de energía", señaló.

El geólogo aclaró que la frecuencia de estos movimientos no presentó cambios significativos en el último tiempo y que los registros se mantienen dentro de los promedios habituales. Sin embargo, advirtió que un terremoto de menor profundidad podría sentirse con mayor intensidad en la superficie y afectar a distintas localidades, incluida San Salvador de Jujuy.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos como provincia. Hay sistemas de alerta, de alarma, hay que prepararse y hacer capacitaciones para que la gente también sepa qué hacer en esos momentos", expresó. De acuerdo con lo señalado por González, Jujuy se encuentra en la zona sísmica 3, considerada de peligrosidad elevada dentro de la clasificación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Cómo es el suelo de Jujuy y qué riesgos existen para los edificios

Uno de los aspectos que destacó el especialista es la composición del terreno sobre el que se construye en distintos sectores de la provincia. "El suelo jujeño es arcilloso, generalmente son depósitos finos, no están muy bien consolidados", explicó González, al referirse a las condiciones que deben tenerse en cuenta al momento de levantar edificios y viviendas.

En este sentido, remarcó que las nuevas construcciones deberían incorporar diseños y bases sismorresistentes adecuados a las características de cada terreno. También recordó que no existe un método científico capaz de anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto, qué magnitud tendrá o cuáles serán los barrios más afectados.

"No sabemos cuándo. No podemos decir ni la intensidad, ni qué barrio se va a afectar más o qué barrio se va a afectar menos. Eso no se puede predecir", sostuvo. El especialista hizo estas consideraciones al analizar el reciente terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en Panamá el 9 de octubre, donde se registraron daños materiales y personas heridas, aunque sin víctimas fatales confirmadas en los primeros reportes. González destacó que tanto las características del suelo como la calidad de las construcciones influyen en los daños que puede provocar un sismo.

Qué hacer durante un terremoto: las recomendaciones

En el marco de la necesidad de reforzar la prevención, González recordó que el próximo jueves 15 de octubre se realizará una nueva edición del simulacro internacional de terremotos ShakeOut, una iniciativa que busca enseñar a las personas cómo actuar ante un movimiento sísmico.

La actividad propone que familias, instituciones educativas y lugares de trabajo practiquen medidas básicas de protección.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Agacharse, cubrirse la cabeza y el cuello, y sujetarse de un mueble firme, como una mesa resistente.

Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No ubicarse debajo de los marcos de las puertas, una práctica que ya no se recomienda.

No correr hacia el exterior mientras el suelo está temblando.

Esperar a que termine el movimiento antes de evaluar una evacuación segura.

Tener preparado un kit de emergencia con agua, botiquín de primeros auxilios y elementos esenciales.

Estas medidas coinciden con las recomendaciones difundidas por los organizadores del simulacro internacional.