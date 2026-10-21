Descuentos en vuelos y turismo para recorrer toda la provincia de Neuquén: cómo acceder a los beneficios

El programa ofrece 20% de descuento en pasajes y beneficios turísticos. Aplica a vuelos a San Martín de los Andes y Chos Malal.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén impulsa el programa Volá Neuquén, una iniciativa del Ministerio de Turismo que combina conectividad aérea y beneficios turísticos para viajar a San Martín de los Andes y Chos Malal . La propuesta busca fortalecer la actividad económica y turística mediante las rutas operadas por American Jet con descuentos de hasta el 20% en pasajes y promociones en destinos neuquinos.

Los beneficios acompañan la incorporación de dos rutas aéreas internas que conectan la capital provincial con el aeropuerto Chapelco, en la Región de los Lagos del Sur, y con la ciudad de Chos Malal, en el Alto Neuquén. Los vuelos tienen una duración aproximada de 50 minutos y ofrecen una nueva alternativa de movilidad dentro del territorio.

Esta nueva etapa de conectividad resulta clave para la provincia, ya que la conexión con Chos Malal permite que el norte neuquino recupere los vuelos comerciales regulares tras 14 años de interrupción.

Tarifas promocionales, días y frecuencias de los vuelos

La ruta entre Neuquén capital y Chapelco cuenta con una tarifa promocional de 140.000 pesos por tramo. Los vuelos operan tres veces por semana: los días martes, jueves y sábados.

Los martes, la salida desde Neuquén está prevista a las 13 y el regreso desde Chapelco a las 14.30. En tanto, los jueves y sábados las salidas se realizan a las 10 desde Neuquén y a las 11.20 desde la terminal cordillerana.

Por su parte, la conexión entre Neuquén capital y Chos Malal ofrece una tarifa promocional de 114.000 pesos por tramo, con frecuencias programadas para los días lunes y jueves.

Los lunes, el servicio parte desde Neuquén a las 10 y regresa desde Chos Malal a las 11.20. Los jueves, las salidas están fijadas a las 13.10 desde Neuquén y a las 14.25 desde Chos Malal, completando recorridos de tan solo 50 minutos de duración.

Descuentos y beneficios en alojamiento y gastronomía

Además de las tarifas aéreas promocionales, Volá Neuquén reúne beneficios especiales ofrecidos por prestadores turísticos en cada una de las localidades conectadas.

En San Martín de los Andes y la Región de los Lagos del Sur, la propuesta incluye a hoteles y prestadores con descuentos que van del 10% al 20%, además de promociones de cuatro noches al precio de tres o cinco al precio de cuatro. Quienes planean viajar a la cordillera también pueden consultar las opciones de vuelos entre la capital y San Martín de los Andes para organizar su estadía.

Entre los alojamientos adheridos en el sur provincial figuran La Casona de Eugenia, La Raclette, Casona del Alto, La Cheminée, Le Village, Le Chatelet, Tunqueley, Loi Suites Chapelco, Aitue, Woodland, Rincón de los Andes, De Sol a Sol, La Bora, Las Cumbres y Del Sauco.

Por ejemplo, La Casona de Eugenia y La Raclette ofrecen un 20% de descuento para estadías mínimas de dos noches, mientras que Casona del Alto y Aitue cuentan con promociones de 4x3. Otros establecimientos, como Le Village, Woodland, Rincón de los Andes y Las Cumbres, combinan rebajas del 20% con promociones especiales para estadías más prolongadas.

La gastronomía del hotel Grand Brizo tiene una gran variedad de productos para disfrutar

Los beneficios también alcanzan a las actividades turísticas y la gastronomía: RedBus Citytour ofrece un 20% de descuento en sus recorridos, mientras que Rincón de los Andes dispone de un 20% en su servicio de restaurante.

En Neuquén capital, la oferta abarca a los hoteles Amparo, Land Express Neuquén, Gran Brizo Comahue, Howard Johnson Neuquén, El Prado, El Cortijo, Rivadavia 815, Illia 121 y Herradura Hotel Suites. En gastronomía, Land Express brinda un 10% de descuento, mientras que Cervecería Owe y Heladerías Piré–Costa Piré ofrecen rebajas del 20%.

En Chos Malal y la Región del Alto Neuquén, la iniciativa suma a establecimientos como Terra Malal, que otorga un 20% de descuento a partir de dos noches y promociones 4x3 o 5x4. Además, participa AMA Patagonia Rent a Car con un 10% de rebaja en alquileres de vehículos y Hoteles del Neuquén con un 20% de descuento en las hosterías de la zona norte.

Paso a paso: cómo gestionar el descuento y usar los beneficios

Para obtener la rebaja del 20% en pasajes aéreos, los viajeros deben completar el formulario en el sitio oficial del programa. Tras enviar la solicitud, la aerolínea American Jet se contactará con el usuario para completar el proceso de compra.

En el mismo portal web es posible consultar el listado completo de prestadores adheridos. Para hacer efectivos los beneficios en destino, los pasajeros únicamente deben presentar la tarjeta de embarque de American Jet ante los comercios, hoteles y servicios participantes.