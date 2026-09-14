Histórico: tras 14 años, despegó el vuelo que une dos destinos clave en menos de una hora

El norte neuquino recupera una conexión histórica que cambiará la forma de viajar en la provincia. La nueva alternativa aérea costará casi lo mismo que el viaje por tierra.

Este lunes, se concretó el primer vuelo inaugural entre Neuquén capital y Chos Malal . Se trata de una conexión que recupera la conectividad aérea regular con la Región del Alto Neuquén , con un servicio que contempla dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, con trayectos de entre 45 y 50 minutos.

De acuerdo con la programación, los lunes el vuelo partirá desde Neuquén a las 10 y llegará a Chos Malal a las 10.50, mientras que el regreso será a las 11.20, con arribo a la capital a las 12.10. Los jueves, la salida está prevista a las 13.10, con llegada a las 13.55, y el regreso será a las 14.25, arribando a Neuquén a las 15.10.

Durante un acto de inauguración de asfalto en la ciudad de Neuquén, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, dijo al respecto: “Estamos muy contentos de haber logrado que nuevamente la capital esté conectada con Chos Malal, con San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Es un paso muy importante que los vecinos del interior estaban solicitando y también quienes quieren visitar el interior, o los del interior que quieren visitar la capital. Se nota que Neuquén crece . Esto no sucede en el resto del país y estamos muy orgullosos de ser neuquinos y de hacer lo que estamos haciendo”.

Inauguración

Participaron del acto la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el gerente Comercial de American Jet, Juan Maravilla; y el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, entre otras autoridades y representantes vinculados al desarrollo de la nueva ruta. La actividad se desarrolló en el aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón de la ciudad de Neuquén.

“Hoy es un día histórico. Estamos en la previa de la partida del vuelo hacia Chos Malal, en esta nueva conectividad aérea que estamos haciendo dentro de la provincia después de tantos años”, destacó Esteves al tiempo que valoró el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para hacer posible la iniciativa.

La ministra remarcó que la conectividad aérea complementa las obras de infraestructura vial que se llevan adelante en el territorio provincial. “La provincia se empieza a conectar más allá de las obras que estamos haciendo a través de la red vial, sino que también se empieza a conectar a través de sus cielos”, expresó.

“Hoy los pasajeros que tomen este vuelo, en 50 minutos, van a estar en Chos Malal y lo mismo va a suceder con San Martín de los Andes, casi por el mismo valor que tiene viajar vía terrestre”, explicó Esteves.

Consideró además, que la propuesta será especialmente beneficiosa para los residentes de ambas localidades y para quienes utilizan estos destinos como puerta de entrada a regiones estratégicas de la provincia.

Adaptada a la geografía neuquina

Desde American Jet, Maravilla valoró el esfuerzo realizado para concretar la conexión y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial, NeuquénTur y los equipos técnicos que participaron del proceso.

“Hay que hacer hincapié en el esfuerzo que hace la provincia a través de Leticia. También estuvo el presidente de NeuquénTur y el director de Infraestructura, todo de la mano del gobernador Rolando Figueroa. Han hecho un esfuerzo realmente inconmensurable”, señaló.

El gerente de la compañía subrayó que el esquema de asociación público-privado resulta fundamental para garantizar previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo: “Es fundamental para poder tener previsibilidad y que esto pueda ser sostenible en el tiempo”, afirmó.

Respecto de las características del servicio, explicó que American Jet cuenta con una amplia experiencia operando en la región y que la aeronave seleccionada responde a las particularidades geográficas de Neuquén.

“Surcamos los cielos neuquinos desde hace más de 30 años. Hemos elegido este tipo de aeronaves que se adecuan perfectamente a toda la geografía de la provincia, tanto para el norte como para el sur”, detalló. Se trata de un biturbo hélice con capacidad para 19 pasajeros, que será utilizado tanto para la conexión con Chos Malal como para los vuelos hacia la zona cordillerana.

“Se abren los cielos para el norte neuquino”

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, definió la jornada como un momento histórico para la localidad y para toda la región norte de la provincia.

“Por supuesto que se abren los cielos para el norte. Estamos en un momento único e histórico”, sostuvo, y recordó que, al asumir la gestión municipal, a fines de 2023, el aeropuerto local no se encontraba operativo y requería importantes trabajos de recuperación.

En ese contexto, destacó que la puesta en funcionamiento del aeródromo durante 2024 permitió recuperar no solamente servicios vinculados al transporte, sino también vuelos sanitarios, fundamentales para la atención de la población del norte neuquino.

“Poner en marcha nuestro aeropuerto no solamente con vuelos de línea, sino con algo que es más importante, que es la vida y es el salvar vidas”, expresó Albarracín, al referirse al impacto que tuvo la recuperación de la infraestructura aeroportuaria para el sistema sanitario regional.

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El jefe comunal también remarcó que el regreso de los vuelos regulares se produce después de 14 años y que constituye un nuevo hito en la integración entre la capital provincial y la antigua capital histórica y cultural de Neuquén.

“Hoy es un gran momento. Es una emoción que estamos viviendo. Hace 14 años que no estaban los vuelos de línea en Chos Malal”, manifestó, al tiempo que agradeció al gobernador Rolando Figueroa, a American Jet y a la ministra Esteves por las gestiones realizadas.

Albarracín consideró que la conectividad aérea tendrá efectos positivos que exceden al turismo, ya que también favorecerá la llegada de inversiones, el desarrollo económico y la integración de las distintas regiones neuquinas.

“Esto viene a generar otro impacto a la región: económico, turístico y de inversiones para quienes quieren invertir. No solamente Chos Malal o Neuquén, sino que esta provincia se muestra hacia el mundo”, afirmó.

Más conexiones

La recuperación de la ruta hacia Chos Malal forma parte de una estrategia de ampliación de la conectividad aérea provincial. Un día después del vuelo inaugural, American Jet comenzará a operar la conexión entre Neuquén capital y el aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco, en la zona de San Martín de los Andes.

Esta ruta contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados. Las salidas desde Neuquén están previstas a las 10, con llegada a las 10.50, mientras que el regreso partirá a las 11.20 y arribará a la capital provincial a las 12.10.

De esta manera, Neuquén capital, el Alto Neuquén y la región cordillerana sumarán nuevas alternativas de traslado aéreo, facilitando la movilidad de residentes y visitantes, fortaleciendo el turismo de cercanía y permitiendo que pasajeros que llegan desde otras provincias puedan continuar viaje hacia distintos destinos neuquinos.

La puesta en marcha de estos servicios fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario de Chos Malal y estuvo precedida por la rehabilitación del aeródromo local, que incluyó trabajos en la pista, la terminal y el sistema de iluminación.

Las personas interesadas en viajar pueden consultar las condiciones del servicio y realizar sus reservas a través de los canales oficiales de American Jet. La compañía también habilitó el correo [email protected] para consultas vinculadas con los vuelos, el equipaje y la documentación necesaria.