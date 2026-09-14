Personerías mapuches en Neuquén: por qué el gobierno rechazó el reconocimiento a dos comunidades

Provincia rechazó pedidos de dos comunidades de influencia en Vaca Muerta por no acreditar ciertos requisitos. Solo reconoció a una en Villa La Angostura.

El Gobierno de Neuquén reconoció la personería jurídica de la comunidad mapuche Lof Melo de Villa La Angostura y, en el mismo acto, rechazó las pretensiones de otras dos comunidades. Se trata de Newen Kura y Ragnilew Cárdenas , de acuerdo a la confirmación de LM Neuquén que pedían el reconocimiento en la zona de influencia en Vaca Muerta.

La provincia, a través de un comunicado, precisó además que el reconocimiento otorgado a la comunidad Melo no habilita a la regularización dominial ni al trámite administrativo para la escritura de las tierras. Una aclaración que para la comunidad ya tiene asimilada, ya que para lo que sirve esta regularización es para que tengan una entidad dentro de expedientes judiciales.

Según el comunicado, la comunidad reconocida está integrada por 30 familias y 144 integrantes, con asiento en el paraje Paso Coihue , departamento Los Lagos.

La comunidad Melo en Villa La Angostura.

El Gobierno sostuvo que el Lof Melo "cumple acabadamente con los requisitos establecidos por la legislación vigente", mientras que las otras dos comunidades no lograron acreditarlos, en este caso la Ragnilew Cárdenas, que ocupa tierras cerca del parque eólico Vientos Neuquinos en Picún Leufú y Newen Cura en Rincón de los Sauces.

Personerías mapuches: el reclamo de Newen Kura y Ragilew Cárdenas

"Ninguna de ellas pudo acreditar los requisitos que exigen las normas legales en vigencia", señaló el texto oficial, sin precisar en esta oportunidad cuáles fueron los puntos específicos no acreditados en cada caso.

Vale recordar que es un tema sensible para cualquier gobierno, sobre todo por la tensión ideológica que hay a nivel nacional, donde el gobierno de La Libertad Avanza, dio de baja la Ley 26.160, y donde en el mismo gobierno provincial hay un sector del gabinete que tiene una postura "no negociadora" con el tema mapuche. Pero también hay otra línea de pensamiento, mucho más abierta y dialoguista, que tiene el objetivo de buscar soluciones a conflictos.

Estas dos posturas de alguna manera llegan a una síntesis y toma de decisiones políticas, y en este caso fue la de reconocer una comunidad y rechazar a otras dos.

La provincia remarcó, en el mismo comunicado, una distinción particular. Que el Estado no "otorga" la personería, sino que la "reconoce", tras constatar el cumplimiento de una serie de elementos —identidad étnica, conservación del idioma, tradiciones culturales y preexistencia territorial— que exige la normativa vigente en la materia.

El rechazo a estas dos comunidades no es un hecho aislado. Ambas integran, junto con Kelv Kura y Fvta Xayen, un grupo de cuatro lof asentados en el área de influencia de Vaca Muerta —Newen Kura en Rincón de los Sauces, Ragilew Cárdenas en Picún Leufú— que reclaman su reconocimiento legal desde hace años, apoyándose en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2013 que, sostienen, obliga al Estado provincial a formalizar su existencia.

Las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Melo, en Casa de Gobierno. Claudio Espinoza

En septiembre de 2024, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, había firmado un acta comprometiéndose a resolver la situación de las cuatro comunidades en un plazo de 15 días. El compromiso quedó incumplido para la Confederación Mapuche del Neuquén.

En julio de 2025, referentes de los cuatro lof se encadenaron en la Casa de Gobierno en reclamo por esa demora, y ese mismo año protagonizaron un acampe prolongado dentro del edificio que terminó con un operativo policial y detenciones.

Cómo funciona el trámite, según la Provincia

De acuerdo con el comunicado, cada solicitud es evaluada por un equipo técnico interdisciplinario de la Unidad de Acción Intercultural, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, que realiza trabajos de campo y releva la memoria histórica y sociocultural de cada comunidad.

Esa información se contrasta con documentación aportada por los propios solicitantes y con archivos del Estado, actas de nacimiento, permisos de traslado de animales, boletos de posesión, entre otros.

El expediente pasa luego por un control de constitucionalidad y convencionalidad que evalúa su ajuste a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional de protección a los pueblos originarios.

Por qué importa la personería en la zona de Vaca Muerta

Para las comunidades sin reconocimiento legal, la falta de personería tiene consecuencias: les impide participar formalmente en las instancias de consulta previa frente a proyectos de explotación hidrocarburífera que puedan afectar los territorios que habitan.

Desde la Confederación Mapuche vienen señalando que esa situación las deja en desventaja frente al avance de concesiones petroleras sobre tierras que consideran ancestrales.