Fuerza Libertaria acompañará a Diego Villegas rumbo a la intendencia de Zapala

El primer candidato de Primero Neuquén para 2027 recibió el apoyo del espacio político liderado por Carlos Eguia.

Fuerza Libertaria confirmó su respaldo a Diego Villegas de cara a la próxima elección municipal en Zapala y comenzó a trabajar en la construcción de una alternativa para disputar la intendencia.

El concejal de la ciudad de Neuquén, Joaquín Eguia , y el presidente de Fuerza Libertaria, Carlos Eguia , estuvieron en el centro de la provincia, donde brindaron una conferencia de prensa y expresaron públicamente su acompañamiento a Villegas.

“Estamos convencidos de que Diego es la persona indicada para conducir la próxima etapa de la ciudad de Zapala. Hay que reconocer y continuar las obras que se hicieron bien durante la actual gestión, pero también animarse a cambiar y mejorar profundamente todo aquello que todavía presenta enormes falencias”, señalaron los dirigentes.

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Ese resultado, indicaron, representa un punto de partida para consolidar un proyecto propio y ampliar la participación de vecinos que buscan una alternativa política de cara a la próxima elección municipal.

“Ahora el desafío es transformar ese acompañamiento en un proyecto serio, con equipos, propuestas y, fundamentalmente, con gente que conozca la realidad de los vecinos y los problemas que todavía quedan por resolver. Creemos que Diego puede encabezar ese proceso”, concluyeron durante una rueda de prensa en Zapala.

Villegas el primer candidato para el mapa electoral de Primero Neuquén en 2027

Con el anuncio de las intenciones de Diego Villegas de llegar a la intendencia de Zapala, se empezaron a conocer los primeros candidatos de Primero Neuquén, el partido liderado por el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, que busca ganar terreno en la provincia con el respaldo del gobernador Rolando Figueroa.

Este espacio político pretende exceder los límites de la capital para ganar representación en otras localidades neuquinas. Se estima que el de Villegas será el primero de más de 40 nombres en danza para encabezar las elecciones municipales de 2027.

Aunque la campaña aún no inició formalmente, el profesor de enseñanza primaria y ex concejal confirmó públicamente sus intenciones de llegar al municipio zapalino con el aval de Gaido y el respaldo del gobernador.

Villegas, que tuvo un rol protagónico en la campaña de Figueroa en 2023, se desempeñó hasta hace un año como director provincial de Deporte y Gestión Comunitaria, bajo las directivas de la secretaria de Deportes de la provincia, Marita Villone.