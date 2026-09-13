Operativo sorpresa en Neuquén y Plottier: 35 vehículos retenidos y casi 100 infracciones en una noche

El operativo se extendió durante dos jornadas e incluyó controles de documentación, velocidad, alcoholemia e identificación de personas en distintos puntos.

Noche de controles en Neuquén y Plottier: 34 motos, un auto y 90 infracciones

Un amplio despliegue policial y municipal se realizó durante dos jornadas en distintos puntos de Neuquén y Plottier, con controles destinados a prevenir delitos, detectar irregularidades y verificar las condiciones en las que circulaban vehículos y personas. El procedimiento reunió a varias dependencias de la Policía y áreas de tránsito de ambas ciudades.

El operativo se llevó adelante durante el jueves y viernes, entre las 19 y las 22, y contó con la participación de efectivos de las Comisarías 7°, 12°, 16°, 18°, 21° y 46°, además de distintas unidades especializadas. También intervinieron el Departamento Móvil de Seguridad, a través de sus divisiones Operativa, Motorizada y Canes; el Departamento de Seguridad Metropolitana; la Dirección de Tránsito Neuquén; la Dirección Antinarcóticos y la Dirección Delitos Neuquén, mediante el Departamento Sustracción de Automotores.

A este despliegue se sumó personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones y agentes de Tránsito Municipal de Neuquén y Plottier. Los procedimientos tuvieron además apoyo aéreo mediante un VANT, un dron utilizado para reforzar la vigilancia durante los controles.

Primeros controles en Novella y Godoy

Durante la primera jornada, los procedimientos se concentraron en el sector de Avenida Novella y calle Godoy, donde los efectivos realizaron controles de documentación, identificación de personas y verificación de vehículos. En ese punto fueron identificadas 167 personas. Como resultado de las tareas, se produjo el secuestro de 29 motocicletas, mientras que otras dos personas quedaron con sus licencias de conducir retenidas.

Además, los agentes confeccionaron 33 actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante el operativo. Uno de los datos destacados de esa jornada fue que no se registraron alcoholemias positivas entre los conductores controlados.

Los vehículos retirados de circulación fueron trasladados posteriormente al predio municipal de Tránsito correspondiente, de acuerdo con el lugar donde se desarrolló cada procedimiento.

Controles en Río Colorado, Mosconi y la Ruta 22

La segunda jornada tuvo un despliegue todavía mayor y alcanzó diferentes sectores de la ciudad. Los controles se realizaron en Río Colorado, Avenida Mosconi y la Ruta Nacional 22, donde participaron efectivos de las distintas áreas policiales y agentes municipales.

En esta oportunidad fueron 430 personas identificadas y se secuestraron un automóvil y cinco motocicletas. Durante los controles también se labraron 57 actas contravencionales y se retuvo una licencia de conducir. A diferencia de la jornada anterior, en este operativo se detectó una alcoholemia positiva.

Según se informó, no hubo personas demoradas durante los procedimientos realizados en estos sectores.

Los controles incluyeron la revisión de documentación personal y vehicular, la identificación de quienes circulaban por los puntos establecidos y la verificación de diferentes condiciones de los vehículos. También se realizaron controles de velocidad.

Casi 600 personas identificadas en dos jornadas

Al finalizar las dos noches de trabajo, el operativo dejó como resultado 597 personas identificadas en Neuquén y Plottier. En materia vehicular, fueron 34 motocicletas y un automóvil los que terminaron secuestrados y trasladados a los predios municipales de Tránsito correspondientes. Además, se retuvieron tres licencias de conducir.

En total, se confeccionaron 90 actas por distintas infracciones detectadas durante los controles.

El despliegue reunió a personal de varias dependencias policiales y organismos municipales, con el objetivo de realizar controles simultáneos en sectores considerados estratégicos de ambas ciudades.

La utilización de motociclistas, móviles, canes y el apoyo de un VANT permitió ampliar la cobertura de los procedimientos y reforzar la presencia preventiva durante las horas de mayor circulación nocturna.

Los rodados secuestrados quedaron a disposición de las autoridades municipales de Tránsito para continuar con las actuaciones correspondientes.