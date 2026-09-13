Neuquén tendrá un hub de transporte que la convertirá en un nodo estratégico de la región

El proyecto contempla articular el aeropuerto con servicios ferroviarios y una terminal de colectivos para conectar la capital con otras localidades.

Con motivo de las celebraciones por el 122 aniversario de Neuquén Capital, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , junto al intendente de la ciudad, Mariano Gaido , inauguraron un nuevo tramo del Paseo Costero, entre las calles Chocón y Aguado. Se trata de un desarrollo de más de 3 kilómetros sobre el río Neuquén, para superar así los más de 35 kilómetros de espacio público desarrollados sobre la costa.

En esta oportunidad, Figueroa destacó las distintas obras que se están llevando adelante. “Reactivamos una obra que estaba abandonada de 42.000 metros cuadrados del Hospital Norpatagónico, además estamos haciendo en la provincia 100.000 metros cuadrados de escuela, 100.000 metros cuadrados de hospitales, y 42.000 metros cuadrados de obras vinculadas a la Seguridad”, detalló.

El gobernador también anticipó proyectos destinados a mejorar la conectividad y posicionar a la capital como un destino turístico y un centro de servicios para toda la región. En particular, anunció que la Provincia trabaja en la licitación de un nuevo centro de conexión de transporte en el aeropuerto capitalino.

“Estamos trabajando para la licitación de todo un hub de transporte en el Aeropuerto de la ciudad de Neuquén”, afirmó Figueroa, y explicó que el proyecto contempla integrar distintos medios de transporte. “Va a ser mucho más importante, en donde va a partir el tren hacia distintos lugares; una terminal de colectivos para que se pueda viajar hasta Neuquén y de acá a distintos puntos. Quiere decir que vamos a tener un hub de transporte integrado”, detalló.

El crecimiento de Neuquén

Figueroa vinculó el desarrollo de infraestructura con el crecimiento económico y demográfico que atraviesa la capital provincial. Destacó particularmente el aumento de empresas y del empleo registrado.

“El trabajo nos va marcando que claramente en Neuquén ha crecido en generación de empresas, en la posibilidad del empleo registrado, en la oportunidad de crecimiento en una ciudad que es la capital con todas las letras”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el desafío es que el crecimiento alcance al conjunto de la sociedad. “Hemos logrado mucho, y falta aún más, pero estamos convencidos que, a partir del diálogo, el respeto, la esperanza, las ganas de crecer en conjunto y en equipo, nos va a llevar a poder fortalecer que este crecimiento pueda llegar hacia todos y ahí tenemos que estar enfocados”, expresó.

También aprovechó la celebración para reivindicar la identidad provincial y la causa Malvinas. “Todos nos tenemos que trasladar a ese corazón malvinero que debemos tener, porque Malvinas es una causa nacional y la Neuquinidad es una causa provincial que también la tenemos que defender entre todos”, afirmó.

Mariano Gaido: "La ciudad que más crece"

Por su parte, el intendente afirmó que “Neuquén es la ciudad que más crece porque es la que genera oportunidades, la que tenés la posibilidad de cumplir tu sueño, llegan 90 personas por día, que buscan un lugar donde vivir”. Y agregó que “la palabra que la define es oportunidad. Neuquén te brinda oportunidad”.

Además, enumeró diversas obras que se realizarán en la ciudad a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y que aportarán crecimiento económico. “La ciudad va a estar con el cien por ciento de los servicios conectados. En los asentamientos informales como Estrella Federal, Limay, Miradores del Agua, Auca Mahuida, Paimún, Pacífico al Morro y Juvenil, 2 de Mayo y 7 de Mayo vamos a llevar adelante las obras que corresponden para las familias de tengan los servicios en un plan estratégico de un año y medio”, precisó.

Por último, recordó que “estamos lanzando un Parque Industrial con cero impuestos por los próximos 10 años para que la ciudad tenga 25.000 puestos de trabajo registrados. Vamos a tener un natatorio a nivel nacional, estamos llevando adelante obras fundamentales de un plan de asfalto que está de más de 3000 cuadras en toda la ciudad”.

El nuevo tramo del Paseo Costero incluyó la construcción de una calle vehicular, veredas, bicisendas y mobiliario urbano, con una inversión de 15 mil millones de pesos con fondos neuquinos. La ampliación busca integrar la ciudad con los ríos y fortalecer el uso recreativo y turístico de la costa. El nuevo sector permitirá sumar superficie para caminatas, ciclismo y actividades recreativas en el área de Confluencia, además de generar una nueva conexión vehicular paralela al río.

En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta 1º a cargo de la Honorable Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, junto a diputados y diputadas; la presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, Claudia Argumero, junto a concejalas y concejales; el rector de la Universidad Nacional del Comahue, Cristian López; integrantes del gabinete provincial y del gabinete municipal.