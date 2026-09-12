Neuquén celebra sus 122 años: ¿Qué significa la ciudad para los neuquinos y por qué la elijen para vivir?

LM Neuquén le dio el micrófono a sus habitantes para que puedan contar qué significa para ellos el lugar donde viven. Mirá el video.

Los neuquinos y los 122 años de historia de la ciudad capital.

La ciudad de Neuquén cumple 122 años y hay una pregunta que, en medio de los festejos, vale la pena hacerles justamente a sus protagonistas: a quienes la caminan todos los días, a quienes trabajan en sus calles, estudian, forman una familia, llegaron desde otros lugares o nacieron acá. ¿Qué es Neuquén para vos? ¿Qué representa la ciudad donde vivís?

LM Neuquén salió a la calle con esa pregunta y encontró respuestas diferentes, aunque atravesadas por una misma sensación: para muchos de los vecinos consultados, Neuquén no es solamente un lugar en el mapa. Es una parte importante de sus propias historias.

“Todo”, fue una de las respuestas más contundentes. “Todo lo que vivo, donde trabajo, donde soy inmigrante. Llegué hace tantísimos años y me quedé acá y me gusta mucho”, contó uno de los vecinos.

La idea de haber llegado desde otro lugar y haber encontrado en Neuquén un sitio para quedarse apareció también en otra de las voces. “Es todo. Una ciudad que me abrió los brazos hace 20 años, cuando nació mi hija”, relató una mujer, que no dudó en definir a Neuquén como “la provincia más linda del país” porque, según explicó, tiene de todo, “hasta nieve”.

Su respuesta terminó con un agradecimiento: “A todos los neuquinos”.

Para otros, la definición apareció ligada directamente a las actividades cotidianas. “Representa mi vida, es donde estudio, es donde trabajo”, respondió una joven. Otro fue todavía más breve: “Estudio, trabajo y vida”.

En esas tres palabras se concentra una de las maneras más simples de contar qué significa una ciudad: el lugar donde transcurren los días, donde se construyen proyectos, se conocen personas y se forman vínculos.

Omar Novoa

“Para mí es todo. La verdad que me dio todo, me dio una familia y bueno, todo lo que conlleva”, contó otra vecina.

Y hubo quienes directamente reconocieron que no encontraban palabras suficientes para explicarlo. “Es todo. No tendría palabras para explicarte lo que es Neuquén para uno cuando lo lleva muy adentro”, fue otra de las respuestas.

Los paisajes que también definen a Neuquén

“Me gusta todo de Neuquén. El clima, sus lugares, sus paisajes, la gente, todo, todo. Amo Neuquén”, respondió una vecina.

Otro de los consultados eligió directamente los paisajes que rodean a la ciudad y a la provincia: “Los ríos, la estepa, es lo más lindo que hay en Neuquén, la cordillera”.

Para quienes nacieron en estas tierras, además, aparece una relación que tiene mucho que ver con la permanencia.

“Es una ciudad hermosa, una provincia hermosa. Justo el otro día estaba pensando en eso: no me iría nunca de acá. Es hermoso. Nací acá, creo que me voy a quedar acá porque es un lugar muy lindo”, contó una joven.

Pero incluso en medio de las respuestas cargadas de afecto también aparecieron deseos sobre la ciudad que viene. En ese caso, el pedido fue concreto: más espacios verdes.

“Espero que siga así de lindo, con lugares verdes. Me gustaría que hubiera más lugares verdes”, expresó. Es también una forma de celebrar una ciudad pensando en cómo debería ser en los próximos años.

Omar Novoa

“Neuquén me sanó, me curó. Es una hermosura, sus ríos, sus bardas. Para mí es todo", dijo emocionado un joven.

Otro vecino también destacó los cambios que experimentó la ciudad en los últimos años. “Es una ciudad muy linda, ahora ha mejorado un montón y la verdad que sí, para mí representa un montón de cosas”, sostuvo.

No pudo resumirlas en una sola definición, pero sí pudo identificar que eran cosas buenas: “No te puedo decir qué, pero muchas cosas lindas”.

Al intentar definir a la ciudad con una sola palabra surgieron muchas entre los entrevistados. Una de las respuestas fue inmediata: solidaridad. “La gente de acá es muy solidaria”, explicó.

Otra vecina eligió una palabra diferente, pero también cargada de significado: esperanza. “Esa sería la palabra, creo. Y esperanza en lo laboral, en lo personal”, dijo.

La respuesta vinculó así a la ciudad con una de las razones por las que tantas personas llegan a Neuquén: la posibilidad de encontrar oportunidades y construir una nueva vida.

También hubo quien directamente no encontró nada para cuestionar: “Perfecta, es perfecta la ciudad. Tiene todo. Hay trabajo, hay lugares verdes, hay muchas cosas lindas”. Y para otra vecina, la respuesta estuvo asociada a algo todavía más concreto: “Lo más importante que tengo de Neuquén es mi trabajo”.