La recta final para la Avenida Mosconi, la obra vial más importante de la historia de la ciudad de Neuquén

Es la gran apuesta de la gestión de gaido. “En un país en el que el gobierno nacional ha dicho que no se construye un metro cuadrado, los neuquinos somos un ejemplo”, dijo.

Con el fuerte impulso político de Mariano Gaido , cuya gestión logró la obra vial más importante de la historia de la ciudad, Neuquén celebra su aniversario 122° con la recta final de esta megaintervención. “En un país en el que el gobierno nacional ha dicho claramente que no se construye un metro cuadrado, los neuquinos somos un ejemplo: en menos de seis meses ya estamos habilitando la primera etapa”, comparó el intendente cuando se abrió el tránsito al nuevo asfalto.

La Municipalidad avanza con múltiples frentes simultáneos tras haber habilitado los primeros 200 metros de la traza central entre las calles Chaneton y Gatica. Esta primera apertura marcó el inicio de un esquema de habilitaciones “en dominó”, según definió Gaido, que continuará en las próximas semanas con nuevos tramos para optimizar la circulación.

Las cuadrillas de empresas neuquinas operan en distintos sectores, durante las 24 horas, en la colocación de bases negras, cordones cuneta y en la ejecución de la infraestructura subterránea.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó: “Estamos con un ritmo de trabajo sostenido y los resultados ya están a la vista de todos los vecinos”.

Enfatizó que esta gran infraestructura se financia íntegramente con recursos del municipio gracias a una administración con cuentas ordenadas y superávit. Recordó que los frentistas no deberán abonar la obra y que, para acompañar a los comerciantes, se aplican distintas medidas, como la eximición del pago de la licencia comercial.

Destacó el modelo de gestión económica local al sostener que el 42 por ciento del presupuesto municipal está vinculado a las obras que la ciudad necesita, en todos los barrios de la capital.

Claudio Espinoza

Plazos actuales, avances operativos y la consolidación de la Avenida Mosconi

Los trabajos sobre los 14 kilómetros de la traza urbana no se detienen y concentran su esfuerzo actual en la pavimentación por etapas, la colocación de las bases estructurales y la resolución de las interferencias de servicios públicos.

Las cuadrillas operan de manera simultánea en diversos sectores para preparar la calzada, construir veredas y avanzar con el soterramiento de los cañeros destinados a las redes eléctricas y de fibra óptica, reemplazando el viejo tendido aéreo.

La planificación operativa contempla que los automovilistas comiencen a circular por nuevos sectores ya pavimentados hacia fines de octubre, optimizando la circulación mientras continúan las tareas complementarias en las colectoras y en los espacios linderos.

En el sector este, el viaducto principal superó las fases más complejas de su infraestructura básica con la culminación de las nueve hileras de columnas y el hormigonado de los dinteles del sur y del norte.

Esta estructura en Y canalizará un caudal que supera los 80 mil vehículos diarios durante las horas pico, liberando los cruces inferiores y garantizando que el tránsito de la calle Alderete continúe de manera fluida. La Municipalidad mantiene firme el objetivo de que el cuerpo principal del puente esté totalmente armado, finalizado y en período de prueba hacia el último mes del año.

Novoa Omar

A lo largo de toda la extensión de la Avenida, los frentes de pavimentación se multiplican con la colocación sistemática de bases negras estructurales. Entre las calles Chaneton y Nordenstrom, así como en los tramos comprendidos entre Don Bosco y avenida Olascoaga, las tareas de imprimación y preparación de suelo registran un grado de avance muy significativo que permitirá liberar el tránsito en el corto plazo.

Similares operativos se despliegan de manera simultánea entre Linares y Saturnino Torres, de Saturnino Torres a Tronador y desde este punto hasta Paimún.

En paralelo, las obras pluviales se ejecutan con rigurosidad técnica para dotar a la traza de un sistema de drenaje infalible. Sobre la colectora sur, entre Gatica y Chaneton, el conducto principal de 200 metros ya cuenta prácticamente con la totalidad de los caños instalados.

En la colectora norte, la intervención demanda un esfuerzo adicional debido a las interferencias con las redes de servicios existentes. Al respecto, se debió proyectar una nueva red de agua potable ya que la actual se encuentra ubicada en la misma línea donde debe ejecutarse el nuevo sistema pluvial.

Claudio Espinoza

Para resolver el traslado de las instalaciones eléctricas que históricamente funcionaron de manera aérea, el municipio diseñó un sistema de tendido provisorio mediante postes de madera.

Esta solución técnica garantiza que los vecinos y comerciantes de la zona no sufran cortes en el servicio eléctrico mientras las cuadrillas completan el soterramiento de los nuevos cañeros subterráneos.

Además, se avanza de forma complementaria con la construcción de nuevas veredas, cordones cuneta y la preparación de los espacios destinados al nuevo bulevar central.

Participación ciudadana y prórroga para elegir el nombre de la traza

En paralelo al despliegue de la ingeniería y los frentes viales, la Municipalidad extendió durante todo septiembre la votación popular para elegir el nombre definitivo de la Gran Avenida, una convocatoria que ya superó los 52.500 votos.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la decisión fue tomada por el intendente Mariano Gaido ante el masivo nivel de participación alcanzado.

“La decisión fue prorrogar durante todo septiembre para que más vecinos y vecinas puedan hacer su aporte a la elección del nombre de esta Gran Avenida”, señaló la funcionaria.

Novoa Omar

La consulta, iniciada en los primeros días de junio, pone a disposición 10 alternativas surgidas del trabajo previo entre el municipio, los frentistas y el sector privado.

De Giovanetti remarcó que la elección se da en un contexto de profunda transformación urbana: “Es una obra que está transformando la ciudad de Neuquén, que se hace con fondos propios, que implica un esfuerzo para todos los neuquinos, y nos merecemos también ser parte de la elección del nombre”.

Razones estratégicas de una obra histórica

La decisión política impulsada por la gestión municipal responde a demandas críticas largamente esperadas por los habitantes de la capital.

Uno de los ejes centrales de la megaobra es la incorporación de un sistema pluvial primario equipado con tuberías de 1,20 metros de diámetro, diseñado específicamente para evitar inundaciones como las que ya se sufrieron en los años 2010 y 2014.

Esta infraestructura hidráulica asegura el escurrimiento eficiente del agua y protege de manera directa a los barrios linderos ante contingencias climáticas severas.

En paralelo, el proyecto vial está planificado para reducir a la mitad el tiempo de traslado entre los puentes carreteros y el aeropuerto, optimizando la circulación en un acceso clave para la región.

Claudio Espinoza

La obra garantiza además una absoluta seguridad vial y cumple el objetivo fundamental de integrar de manera definitiva las zonas del Alto y el Bajo, eliminando barreras urbanas y potenciando el desarrollo comercial.

Características técnicas y modernización integral de la traza

La intervención abarca un perfil de 10 carriles en total, cinco por cada sentido de circulación, separados por un amplio bulevar, estructurados con tres carriles rápidos centrales para el tránsito liviano y un cuarto carril destinado a la circulación pesada.

La ingeniería vial se complementa con la prohibición de giros a la izquierda en la traza central para mantener una onda verde constante y fluida. También con este objetivo, todo el corredor contará con semáforos gestionados por inteligencia artificial y un recambio lumínico total con tecnología led de alta potencia.