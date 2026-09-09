El Municipio proyecta extender la Avenida Mosconi: hacia dónde y cuándo licitarán los nuevos kilómetros

El intendente Mariano Gaido confirmó la noticia y la fecha. La decisión responde al crecimiento urbano de la capital.

El intendente Mariano Gaido anunció este miércoles la extensión de la Avenida Mosconi . Además, confirmó la fecha de licitación y el detalle de kilómetros y dirección de la obra.

De acuerdo a lo informado, el municipio proyecta darle continuidad a “una de las principales transformaciones viales que atraviesa actualmente la ciudad”.

Gaido afirmó que la convocatoria a licitación se realizará antes de fin de año . Asimismo, explicó que planean extender la Avenida Mosconi desde calle Gatica hasta el aeropuerto Presidente Perón , en dirección a Plottier.

El mandatario adelantó la intención de poner en marcha el nuevo tramo durante 2027. Serán alrededor de seis kilómetros que se sumarán a la obra que ya está en marcha.

Cómo avanza la transformación de la Avenida Mosconi

La primera etapa de la obra sobre Mosconi tiene como “horizonte” diciembre de este año. Desde hace meses, las máquinas trabajan sobre la vieja traza de la Ruta 22, que “durante décadas funcionó como una barrera entre el norte y el sur de Neuquén y que ahora comienza a cambiar de fisonomía”.

El Municipio busca convertir el camino en una gran avenida urbana, con cuatro carriles por mano, nuevos cruces, semáforos, iluminación y espacios verdes.

Además, se destacan las obras complementarias como la intervención pluvial de gran escala, “uno de los puntos centrales para poder bajar la antigua traza y vincular sectores de la ciudad que históricamente quedaron separados”.

Claudio Espinoza

Un trabajo a buen ritmo

Durante una recorrida por la obra, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó el ritmo de los trabajos. “Se viene trabajando muy rápido, se viene trabajando a la neuquina, como dice el intendente Gaido, con mucho compromiso de las empresas”, declaró.

Además, remarcó el objetivo que se fijaron como Municipio: “Nosotros queremos para fin de año tener esta obra lista”, afirmó.

Acompañar el crecimiento urbano

Con el reciente anuncio de la extensión de la Avenida Mosconi, la Municipalidad dejó en claro sus intenciones: acompañar el crecimiento hacia el oeste y la circulación cada vez mayor entre Neuquén y Plottier.

Pasqualini advirtió sobre la presión que el crecimiento ejerce sobre la infraestructura. “Genera tensiones permanentes en la planificación de la ciudad. Por ejemplo, entre las siete y las ocho de la mañana ingresan más de 150 mil vehículos a la ciudad. Por eso la planificación tiene que ser permanente”, expresó.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido. Claudio Espinoza

La funcionaria también planteó que las grandes obras deben pensarse antes de que los problemas terminen de instalarse. Al hablar sobre proyectos de infraestructura para Neuquén y las localidades vecinas, sostuvo que el desafío es “resolver un problema actual y anticiparse al desarrollo de la ciudad y de las ciudades cercanas”.

Por su parte, el intendente Gaido se refirió al inminente crecimiento de la ciudad y aclaró que “con la licitación del tramo Gatica - Aeropuerto, esa mirada empieza a correrse todavía más hacia el oeste y sobre uno de los corredores que mayor crecimiento registra y donde la expansión urbana de Neuquén prácticamente ya dialoga con Plottier”.