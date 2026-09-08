Impresionante incendio de una camioneta en el Tercer Puente

La secuencia ocurrió este martes por la tarde en la región. Intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial y Bomberos.

El incendio ocurrió este martes por la tarde noche en la región.

El impresionante incendio de una camioneta sobre la Ruta 22 , en cercanías del Tercer Puente , ocurrido durante la tarde del martes, alertó a los automovilistas que circulaban por el camino. Además, según la información recolectada, se registraron importantes demoras en el tránsito.

La situación sucedió alrededor de las 21 en las inmediaciones de la intersección con la Ruta 151 e involucró a una pick-up marca Fiat Adventure cabina extendida color roja, conducida por un hombre.

Durante la tarde, distintos vecinos y automovilistas manifestaron en redes sociales que la “fila para cruzar el Tercer llega a la rotonda”. Además, otros conductores agregaron: “ Para cruzar el nuevo hay fila por la 22 y por la Pacheco llega a la UFLO ”.

Consultado por LM Neuquén, el oficial principal Frank Rivas, jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, confirmó que integrantes del equipo intervinieron en el operativo para asistir en la situación.

Cómo se originó el incendio

El jefe policial explicó que el hombre, quien viajaba solo dentro de la unidad, se presentó por sus propios medios para avisar por las llamas en la casilla del Tercer Puente. El conductor logró salir por su cuenta desde el interior del vehículo antes de que el fuego avanzara.

En cuanto al motivo que originó el peligroso incidente, Rivas detalló que los primeros indicios confirman que se trató de “un desperfecto mecánico”. Sin embargo, las pericias serán las encargadas de confirmar lo sucedido.

Cómo continuó la situación

Este medio pudo confirmar que el impactante evento demandó además la colaboración de cinco efectivos del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Una vez alertados, el cuartel se dirigió hasta el lugar para brindar la asistencia necesaria con las tareas y lograr apagar el fuego.

Asimismo, se supo que afortunadamente no se registraron personas heridas.

Más tareas de bomberos

Además, se registró esta tarde un incendio de pastizales pasadas las 15 y las tareas demandaron más de dos horas de trabajo para extinguir el fuego en B° Martín Fierro, calle Larralde.

Hasta el lugar concurrieron tres dotaciones, con ocho efectivos, se extinguió incendio de pastizales y árboles de aproximadamente una hectárea, en terreno utilizado para actividades equinas.