Quién era el hombre que murió en un incendio en Centenario: el hallazgo de bomberos en la vivienda

Se investigan las circunstancias del incendio y la muerte en el barrio Huemul. Un reconocido exboxeador tiró la puerta abajo para intentar salvarlo.

El incendio que consumió en la noche del sábado una vivienda de calle Los Incas, entre Alfonsina Storni y Gabriela Mistral , en el barrio Huemul de Centenario , dejó como saldo la muerte de un hombre cuyas circunstancias todavía intentan reconstruir los investigadores.

El fuego, la desesperación de los vecinos que derribaron una puerta para intentar auxiliarlo y un hallazgo que sembró dudas desde el primer momento marcaron una noche que la comunidad del barrio no olvidará fácilmente.

Todo comenzó pasadas las 20.55, cuando los vecinos del sector escucharon un estruendo y vieron que de la vivienda salía humo.

Entre ellos, un reconocido ex boxeador del barrio no dudó en actuar, derribó la puerta de acceso para intentar llegar hasta el interior de la casa, mientras el fuego seguía avanzando.

Incendio y muerte en Centenario: lo que hallaron los bomberos

Adentro, sin embargo, ya no había nada para hacer. El hombre fue encontrado tendido en el suelo, boca abajo, sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Vicente Alejandro Peña, de 49 años, quien residía en una construcción ubicada en la parte posterior del terreno, detrás de la vivienda principal del predio. Según pudo reconstruirse, se trataba de un vecino conocido en el sector y sería familiar de una m,ujer que vivía en el mismo terreno.

El cuerpo de Peña presentaba quemaduras en los pies, y en el cuello los primeros efectivos que llegaron a la escena detectaron una soga, un elemento que en un primer momento orientó las hipótesis hacia una autodeterminación, aunque las autoridades remarcaron que se trata solo de una de las líneas que se investigan y que nada está confirmado.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que, además de intentar auxiliar al hombre, debieron sofocar las llamas y preservar la escena para las pericias posteriores. También intervinieron policías de la Comisaría 52 y personal del Hospital Dr. Natalio Burd.

La llegada de los familiares de Peña al lugar generó momentos de mucha tensión. Accedieron a la vivienda pese al operativo en desarrollo y una mujer, visiblemente afectada, debió ser asistida por los profesionales de salud presentes antes de que todos fueran retirados hacia la vereda.

Personal de Criminalística y de la División Homicidios se hizo presente para relevar la escena, y el cuerpo de Peña fue trasladado a la morgue, donde se realizará la autopsia ordenada por la fiscalía interviniente, que deberá determinar de manera definitiva las causas y circunstancias de su muerte.

Otros elementos hallados en la vivienda y el aporte de vecinos

De forma inmediata, dieron aviso a la Policía y se solicitó la presencia del personal de Salud del hospital Natalio Burd. Minutos después arribó una doctora y constató el fallecimiento del hombre. En el sitio intervinieron dos dotaciones de bomberos, que se centraron en sofocar el incendio preservando la escena para las pericias correspondientes.

Los bomberos hallaron a la víctima tendida en el suelo y observaron que presentaba quemaduras en los miembros inferiores, específicamente en los pies, y también afectaciones en el resto del cuerpo.

"Una de las cosas que sí notamos es la presencia de una cuerda en el cuello de la víctima, pero todo eso es materia de investigación", sostuvo el bombero. Además, indicó que los vecinos les aseguraron que escucharon explosiones al incendio. Por lo tanto, las causas del fallecimiento del hombre se encuentran en etapa de investigación.

Se procedió a dar intervención a la fiscalía para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento del hombre.