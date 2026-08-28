Qué encontraron en los desarmaderos tras los controles y verificaciones de vehículos

Se llevó a cabo un operativo en lugares de desguace y comercios vinculados al rubro automotor. Los resultados.

En las últimas horas se efectuó un importante operativo policial de control y verificación en distintos desarmaderos y comercios dedicados a la actividad del automotor radicados en la vecina ciudad de Centenario.

El personal del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía del Neuquén fue el que llevó adelante este último jueves el procedimiento sobre los comercios del rubro. Fue de manera en conjunta con las áreas de Transporte, Inspección, Bromatología, Comercio y Medio Ambiente de la Municipalidad de Centenario.

Desde la Policía indicaron que el operativo tenía como objetivo constatar la documentación habilitante de los establecimientos, verificar vehículos y autopartes, y controlar el cumplimiento de las normas vigentes.

Puntualizaron que, durante la jornada, los efectivos policiales y personal municipal inspeccionaron cinco establecimientos, verificando una importante cantidad de vehículos y diversas autopartes.

Con qué se encontraron durante el procedimiento

Desde la Fuerza detallaron que “como resultado de los controles, se detectaron distintos incumplimientos relacionados con la falta de habilitación comercial, cartelería y condiciones de orden e higiene, por lo que se labraron las correspondientes actuaciones e infracciones conforme a la normativa municipal vigente”.

En algunos casos, los responsables fueron notificados para regularizar la documentación necesaria y adecuar las condiciones de funcionamiento de los predios dentro de los plazos establecidos.

Destacaron del operativo el trabajo articulado entre el Departamento Sustracción de Automotores y las diferentes áreas de control de la Municipalidad de Centenario.

"Este tipo de procedimientos forma parte de las tareas preventivas y de control que lleva adelante la Policía del Neuquén, orientadas a verificar la legalidad de los vehículos y autopartes, prevenir delitos vinculados a la sustracción de automotores y fortalecer la seguridad en la comunidad", aseguraron desde la Policía.