Quién era el joven que murió luego de ser baleado en la cabeza al finalizar el recorrido de una app de viajes

El triste deceso se confirmó este viernes por la tarde. La víctima permanecía internada en terapia intensiva del Castro Rendón.

Este viernes por la tarde, se confirmó el triste fallecimiento del joven que había sido baleado en Centenario luego de finalizar un viaje a través de una app de autos. Tras ser atacado, la víctima permaneció internada en terapia intensiva del Hospital Castro Rendón donde finalmente murió.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales a LM Neuquén . De acuerdo a la primera información publicada por el sitio web Centenario Digital, el ataque principal ocurrió ayer alrededor de las once de la noche cuando el vehículo conducido por una mujer que iba acompañada de su hija menor de edad, a bordo de un Renault Sandero, arribó a su destino en una vivienda al final de la calle Cuba, en el sector de Parcelas.

El comisario inspector coordinador de la Dirección Seguridad , Marcos Mazzone , indicó a LM Neuquén que “la víctima de 23 años se trasladaba con un acompañante menor que él". Cuando los efectivos arribaron al lugar, el acompañante de la víctima ya se había retirado del lugar. Además, de acuerdo al relato de la chofer, la persona más joven “se bajó del auto y después se escucharon estruendos". De acuerdo a lo relevado, el auto recibió disparos en la luneta .

Por motivos que son materia de investigación, el joven quedó envuelto en medio de una balacera. Mazzone aseguró que uno de aquellos disparos impactó en la zona de atrás de la cabeza del sujeto que permanecía sentado en el asiento trasero.

Centenario Digital

Quién era la víctima de los disparos

Tras registrarse el episodio, la investigación quedó a manos de la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi. Además, los efectivos de Criminalística y la Comisaría 52 intervinieron en el hospital Natalio Burd, donde fue trasladado en un primer momento el joven herido.

Asimismo, se presentaron efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Periferia II y Homicidios.

Posteriormente, dado su grave estado de salud, fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado en el quinto piso, en terapia intensiva.

Finalmente, este viernes por la tarde, murió. Según la información confirmada por este medio, el fallecido fue identificado como Walter Subensa Figueroa, con domicilio en Centenario.

Avanza la investigación por el hecho

Según informó Mazzone, un particular hecho llamó la atención de las autoridades: la víctima llevaba una pistola 9 milímetros en una riñonera. La Policía aún no pudo determinar por qué fue atacada a balazos y continúa con las pericias sobre el Sandero, el relevamiento de cámaras y la investigación para reconstruir lo ocurrido.

Por su parte, el comisario remarcó que realizarán pericias de criminalística en el lugar del hecho para recabar información sobre los disparos.

Acerca de estos procedimientos, el comisario Héctor Fabián Ramírez indicó que, a raíz del estudio del auto que había quedado abandonado en el hall de entrada de las ambulancias del hospital de Centenario, pudieron confirmar el orificio de entrada en la luneta que terminó produciendo el impacto en la nuca de la víctima.

La fiscal Inaudi dispuso la realización de una autopsia al cuerpo de Subensa Figueroa.