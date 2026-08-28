Un joven fue baleado en la cabeza al finalizar el recorrido de la app de viajes: está grave en el Castro Rendón

El hecho se registró a las once de la noche del jueves. La Policía informó que la víctima recibió el impacto de bala en la parte de atrás de la cabeza.

Un violento episodio sacudió a Centenario en la noche del jueves: al finalizar un traslado en la app de viajes Didi, un joven fue baleado en la cabeza. El hecho ocurrió en el marco de una semana de balaceras diarias en el barrio Vista Hermosa a raíz de un presunto enfrentamiento de larga data entre familias.

De acuerdo a información de Centenario Digital, el ataque sucedió alrededor de las once de la noche cuando el vehículo Renault Sandero arribó a su destino en una vivienda de la calle Cuba.

Por su parte, las primeras diligencias fueron dirigidas por parte de la fiscal Guadalupe Inaudi , de la Fiscalía de Homicidios. Ya siendo viernes por la madrugada los efectivos de Criminalística intervenían en el hospital Natalio Burd así como la Comisaría 52, Seguridad Personal en Homicidios y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

La víctima fue baleada en la nuca

En diálogo con LM Neuquén, el comisario inspector coordinador de la Dirección Seguridad, Marcos Mazzone, indicó las circunstancias y detalles que pudieron recabar hasta el momento.

"La chofer del Didi que lo estaba llevando indicó que la víctima de 23 años se trasladaba con un acompañante menor que él", informó. Sin embargo, agregó que "está bastante shockeada así que mucho no pudimos saber".

Sin embargo, la mujer pudo describir los primeros momentos del ataque. "Se bajó del auto la persona más joven y después se escucharon estruendos". De acuerdo a lo relevado, el auto recibió disparos en la luneta".

El comisario afirmó que uno de aquellos disparos impactó en la zona de atrás de la cabeza de la víctima que permanecía sentada. Consultado acerca del estado de salud indicó que el joven fue trasladado de urgencia por la chofer al hospital Natalio Burd y luego derivado al hospital Castro Rendón donde quedó internado en el quinto piso, en terapia intensiva.