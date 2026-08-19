Fue baleado cerca de la Ruta 22 y se hizo un torniquete con su ropa: "La próxima es en la cabeza"

El hecho ocurrió este martes en zona de chacras cuando según la víctima caminaba por sus campos. Fue trasladado de urgencia al hospital.

En una zona de chacras de Plottier, próxima a la Ruta 22 y Autovía Norte un hombre recibió un disparo de arma de fuego. Frente a la desesperación por la hemorragia decidió realizar un torniquete en la herida para evitar el sangrado. En diálogo con la Policía la víctima aseguró que fue amenazado de muerte por los atacantes.

La asistencia médica fue requerida por la Policía que se hizo presente en el lugar alrededor de las 20 horas del martes. "Nos avisan en la Comisaría Séptima de un lesioando por arma de fuego, arriba el móvil y se encuentra con un hombre de 57 años con una herida en la pierna ", informó el comisario Rubén Pinchulef a LM Neuquén.

Los servicios médicos lo trasladaron de urgencia en una ambulancia hacia el hospital local. Previamente, los efectivos pudieron constatar que el herido se había hecho un torniquete con su propia ropa y lo haba asistido un vecino de la cercanía que fue quien llamó a la unidad policial en busca de asistencia.

Dos encapuchados lo amenazaron de muerte

De acuerdo a lo relatado por la víctima, el hecho sucedió cuando caminaba por el campo al cual refirió de su propiedad. "Este hombre oriundo de Allen, tiene campo y chacra y fue interceptado por dos personas que estaban encapuchadas", indicó Pinchulef y agregó: "después de golpearlo, uno saca arma, forcejean y efectúan el disparo".

Pero además de herirlo con el arma de fuego, según la víctima, que había quedado consciente y pudo relatar a los policías lo sucedido, los atacantes le profirieron una amenaza de muerte: "la póxima vez va a ser en la cabeza".

Sin embargo, al ser consultado sobre cómo se movilizaban estas dos personas indicó que desconocía. "No supo decir si iban caminando, presumimos que tenían vehículo pero no hay cámaras, vecinos o testigos".

En cuanto al estado de salud de la víctima, el comisario aseguró que "está fuera de peligro", y no hizo falta derivación a otro centro de salud.

Por su parte, indicó que el hombre baleado aseguró a la Policía que realizará la denuncia en la Fiscalía. Aún así, frente a las autoridades policiales no habló de un intento de robo por lo que se presume que tenía otro tipo de problema referido a las tierras del campo por donde se desplazaba y fue atacado.

Sigue el terror por los robos en un barrio de Plottier: "Estamos como el descarte"

El miedo quedó instalado en el barrio Toma Evita de Plottier después de que una vecina se despertara durante la madrugada y descubriera que había un desconocido dentro de su casa. Valeria Hermosilla, presidenta de la comisión vecinal del barrio, expuso lo ocurrido y relacionó el episodio puntual con la falta de servicios básicos. “La verdad que es un barrio que carece de todos los servicios, no pasa la Policía, no pasa recolección de basura y yo creo que también es un barrio que está muy marginado”, planteó.

La escena quedó registrada en imágenes que posteriormente se viralizaron porque la vecina logró encerrar al sospechoso en el baño hasta la llegada de la Policía. Sin embargo, la mujer que sufrió el ingreso decidió no hablar públicamente por temor a quedar expuesta.

Hermosilla indicó a Radio 7: “Ella cree que su casa fue entregada”. Según contó, el hombre fue demorado durante algunas horas y posteriormente recuperó la libertad. La situación dejó a la víctima y a su familia atemorizadas. “Están asustados. Si entran por una puerta, salen por otra”, sostuvo la dirigente vecinal, quien remarcó que la mujer no quiere volver a exponerse públicamente.

Por su parte, los agentes policiales informaron a LM Neuquén que se trata de una persona en situación de calle y con antecedentes policiales, aunque no detallaron el tipo de ilícito cometido. El hombre fue trasladado a la Comisaría 46º de Plottier, donde quedó demorado y a disposición de la Fiscalía interviniente.