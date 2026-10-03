Quedaron varados en medio del temporal de viento y nieve sobre la Ruta 23

Permanecieron aislados por horas hasta que en la mañana de este sábado lograron localizarlos y rescatarlos.

Un operativo de búsqueda y rescate se desplegó a partir de la madrugada de este sábado sobre la Ruta 23 tras perder el rastro y la comunicación con dos personas en viaje.

De acuerdo a la Policía de la provincia, se disparó la alerta en la traza de la ruta entre Villa Pehuenia y Las Lajas. Personal policial de la Comisaría 47° Villa Pehuenia, junto a efectivos de la División Tránsito Las Lajas, personal de Vialidad Provincial y de una empresa que colaboró con el operativo, llevó adelante durante la madrugada y la mañana de este sábado un procedimiento de búsqueda y asistencia sobre Ruta Provincial N° 23.

Indicaron que se inició el operativo luego de recibirse un llamado que alertaba sobre la falta de comunicación con dos personas que habían ingresado al país por el Paso Internacional Icalma y se dirigían hacia Las Lajas.

Como consecuencia de la alerta amarilla por viento y nieve que rige en ese sector cordillerano, esas condiciones climáticas adversas dificultaron inicialmente el avance de los efectivos, por lo que la búsqueda fue retomada durante la mañana.

Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Desde la fuerza policial se informó que, finalmente, ambas personas fueron localizadas en el sector Mallín Chileno, en buen estado de salud. Posteriormente continuaron viaje en su vehículo hacia el Paso Pino Hachado y Las Lajas, acompañadas por personal de Vialidad Provincial y de la División Tránsito Las Lajas.

Rescate en helicóptero de un adulto mayor aislado en un paraje

Otro rescate, pero a través de un vuelo sanitario, tuvo lugar este último miércoles en el noroeste neuquino cuando las autoridades evacuaron a un adulto mayor que permanecía aislado. La crecida de un arroyo imposibilitó a los profesionales llegar a la zona de Huarenchenque por tierra.

La víctima, un hombre con problemas de salud y dolores, pudo ser evacuado y trasladado al hospital de Loncopué.

El rescate estuvo a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto a la Dirección de Aeronáutica de la Provincia de Neuquén y personal de Manejo del Fuego. Además, fue fundamental la colaboración de un guía local, un familiar del hombre y un enfermero.

La evacuación se concretó durante la mañana del miércoles, tras recibir el pedido de asistencia durante la tarde noche del martes. Las condiciones del terreno y la imposibilidad de realizar un vuelo nocturno obligaron a postergar la intervención.

Desde el helipunto de Loncopué partieron personal de Manejo del Fuego, un guía local, un familiar y un enfermero para ir en busca del hombre. La maniobra demandó pocos minutos: en aproximadamente 15 minutos estuvieron de regreso.

Una ambulancia aguardaba en Loncopué para continuar con la asistencia. Una vez que aterrizó la aeronave, el adulto mayor fue trasladado inmediatamente hasta el hospital.

Desde la Secretaría de Emergencias indicaron que el procedimiento pudo realizarse gracias al trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y que el traslado se concretó "en cuanto las condiciones lo permitieron".

Desde la Secretaría de Emergencias informaron que el hombre fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital de Loncopué. Ingresó en estado regular y presentaba leve deshidratación, hipotermia y hambre.