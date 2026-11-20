Con el objetivo de consolidar la participación de las firmas locales en la cadena de valor de Vaca Muerta , autoridades municipales y referentes empresariales visitaron la planta de MYP Fundaciones , ubicada en el Parque Industrial de Añelo , tras concretar una inversión considerada histórica para el entramado productivo de la localidad: la incorporación de un equipo de perforación no convencional de última generación.

De la recorrida participaron autoridades de la gestión local junto a Raúl Martín , presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo ( CEISA ), quienes fueron recibidos por los directivos de la compañía para conocer de cerca el funcionamiento y el alcance operativo de la nueva maquinaria.

Según destacaron durante la visita, la adquisición de este equipamiento marca un hito para el sector, ya que permite posicionar a una empresa de origen neuquino dentro del primer anillo de proveedores de la industria hidrocarburífera, compitiendo con estándares tecnológicos de primer nivel.

Desde el Ejecutivo local subrayaron la importancia de que el impacto de la actividad petrolera se traduzca en desarrollo genuino para la ciudad y sus trabajadores: “Tenemos una convicción clara: Añelo no puede ser solamente el lugar donde se produce la energía del país. Nuestra ciudad y nuestras empresas tienen que ser protagonistas de ese desarrollo”, remarcaron.

Asimismo, las autoridades felicitaron a los directivos de MYP Fundaciones por la apuesta financiera. Además, ratificaron el compromiso de continuar acompañando la radicación de capitales privados mediante el fortalecimiento de la infraestructura del Parque Industrial. Buscan que el crecimiento de la cuenca genere más empleo y oportunidades para toda la comunidad.