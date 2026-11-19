El dirigente calificó a Omar Sobisch de "nefasto" y dijo que debería irse a su casa por respeto a la sociedad neuquina.

La reaparición en la escena política neuquina del exgobernador Omar Sobisch no dejó a nadie indiferente. El presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar , apuntó a la alianza que realizó con el secretario General de la CTA y de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo a quien lo calificó de “ traidor” porque entiende que “hay límites que no se pueden cruzar”.

Más que tomarlo por sorpresa, la anunciada alianza que llevará Sobisch como candidato a gobernador a través de Más por Neuquén, dijo que le resultó “muy chocante”.

“Creo que es una traición muy fuerte a los trabajadores y a las trabajadoras, que haya decidido hacer un acuerdo electoral con un personaje nefasto como Jorge Sobisch, responsable político directo del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, no tiene nombre y no hay vuelta atrás”, destacó.

Dijo sobre el dirigente sindical, que fue recientemente fue reelegido como secretario general de la CTA Neuquén, “ha perdido total legitimidad” y coincide con otros gremios en que debería renunciar a los cargos. "Que un dirigente que dice representar a los trabajadores termine aliado con quien los reprimió es una traición a la historia de lucha del movimiento obrero neuquino", explicó.

Jorge Sobisch y Carlos Quintriqueo, juntos. Claudio Espinoza

También cuestionó a las ambiciones personales y electorales porque entiende que "no pueden justificar cualquier cosa porque hay principios que no se negocian y límites que jamás deberían cruzarse".

Estrategia electoral

Escobar destacó que Libres del Sur presentará candidaturas de cara a las elecciones 2027. E indicó que su principal propuesta es defender los recursos económicos del petróleo para que se queden en la provincia de Neuquén. “Vamos a presentar candidatos y vamos a ir a defender que la plata del petróleo quede acá en Neuquén y no que se vaya en su inmensa mayoría hacia afuera como ocurre hoy”, agregó.

Respecto a las alianzas que podría realizar su espacio con los otros contrincantes, indicó que se darán a conocer oportunamente antes de la fecha límite del cronograma electoral. El plazo para la presentación de alianzas finalizará el 4 de diciembre, en tanto que el cierre para la inscripción de candidaturas será el 11 de diciembre de 2026.

Sebastián Fariña Petersen

Para negociar dijo que “el límite y punto de acuerdo indispensable para entablar diálogos y alianzas con otros sectores es la oposición al gobierno nacional de Milei y a sus políticas”. Dado que considera al Presidente “el máximo responsable de lo que ocurre en la Argentina y también en Neuquén”.

Respecto al gobierno provincial, critica que haya votado leyes en consonancia con el oficialismo nacional, señalando que esas decisiones deberán ser explicadas oportunamente a la sociedad neuquina.