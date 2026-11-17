Ya está el padrón provisorio para las elecciones del 14 de febrero en Neuquén. Cómo consultarlo, qué verificar y cómo reclamar errores de domicilio o DNI.

La cuenta regresiva hacia las elecciones 2027 provinciales del 14 de febrero ya empezó esta semana. La Justicia Electoral de Neuquén publicó el padrón provisorio, y desde este lunes, cualquier persona puede entrar a la web oficial y ver cómo figura antes de que la lista se cierre.

El aviso de la Justicia es breve y concreto y se trata de verificar el domicilio y el ejemplar del DNI. Si alguno de los dos datos está mal, el reclamo se hace en el mismo sistema de consulta.

La consulta se hace en padron.jusneuquen.gov.ar , la página del Poder Judicial habilitada para las Elecciones Provinciales 2027 . Hay que escribir el número de documento sin puntos ni comas, elegir el género (masculino, femenino o no binario) y hacer clic en "Buscar".

¿No te carga? Consultá el padrón en el sitio oficial.

El sistema muestra cómo está registrado cada votante. Conviene mirar con atención dos cosas, que el domicilio sea el actual y que el ejemplar del DNI (la letra que identifica la versión del documento) coincida con el que tiene en la mano. Un cambio de domicilio que no se registró o un DNI renovado que no figura pueden complicar las cosas el día de la votación.

Dónde voto en las elecciones 2027 en Neuquén: reclamos, tiempos y pautas

Los pedidos de corrección se hacen online, desde la misma plataforma. El plazo para presentarlos vence el próximo 11 de diciembre. Después de esa fecha, la Justicia Electoral depura los datos y publica el padrón definitivo, que es el que se usa en las mesas.

El padrón se armó con datos registrados hasta el 17 de octubre. Quien hizo un cambio de domicilio o renovó el DNI después de esa fecha tiene que revisar especialmente su situación.

En estas semanas hay dos padrones en consulta y conviene no mezclarlos. La Cámara Nacional Electoral también habilitó el padrón provisorio para las elecciones nacionales de 2027, que se consulta en padron.gob.ar y recibe reclamos hasta el 30 de noviembre. Ese trámite corresponde a los comicios nacionales.

Para la elección del 14 de febrero, en la que se elige gobernador, la consulta es la del Poder Judicial de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones con el Decreto 1860/2026. Con eso Neuquén separó sus comicios de los nacionales y quedó primera en el calendario electoral de 2027. Ese mismo día, el intendente Mariano Gaido convocó a elecciones en la capital para la misma fecha.

Después, el juez electoral Jorge Sepúlveda aprobó el cronograma que rige el proceso.

Dónde voto en las elecciones 2027 en Neuquén: cómo sigue el cronograma

La publicación del padrón de este lunes es una de las primeras fechas. Le siguen el viernes 4 de diciembre, último día para reconocer alianzas, y el viernes 11 de diciembre, cuando cierra la presentación de listas de candidatos. Ese plazo puede extenderse hasta el sábado 12 a las 14.

La campaña arranca el 16 de diciembre, una semana antes de Navidad. Desde el 31 de diciembre se habilita la propaganda en la vía pública y en radio y televisión. El lunes 11 de enero se hace la audiencia de pantalla, donde se define cómo se verá la oferta electoral en la máquina de votación. La votación, como en los últimos turnos provinciales, será con Boleta Única Electrónica.

En el plano provincial se eligen gobernador y vicegobernador para el período 2027-2031, las 35 bancas de la Legislatura y consejeros escolares. También habrá elección de intendentes y concejales en 13 municipios, entre ellos Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Chos Malal, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, además de comisiones de fomento.

Hay una novedad porque Villa Meliquina, en los alrededores de San Martín de los Andes, va a votar autoridades propias por primera vez. Figueroa le dio por decreto una comisión de fomento, cuyo presidente y suplente se eligen en esta elección. El mismo 14 de febrero se hace también un referéndum popular.

En la elección provincial de 2023, el padrón provisorio incluyó 546.019 personas habilitadas para votar, unas 48.571 más que en 2019. En las elecciones nacionales de octubre de 2025, el padrón neuquino ya llegaba a 581.437 electores, y casi dos de cada tres (379.633) estaban en la sección Confluencia. La cifra del padrón para el 14 de febrero todavía no fue informada oficialmente.