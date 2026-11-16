Elecciones 2027: Rolando Figueroa adelantó cuándo anunciará si va por la reelección y defendió las "campañas cortas"

"En algún momento hay que plantearlo, campañas más cortas y menos costosas", afirmó. El mandatario respondió sobre sus posibles alianzas, desde los rumores de acuerdo con Milei a los vínculos locales.

A una semana de haber fijado las elecciones provinciales para el 14 de febrero, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa aseguró que están observando cómo se arma el mapa electoral para definir, en los próximos 10 días, todas las candidaturas de su espacio político. Por ahora, no oficializó si será candidato a la reelección, pero sí reforzó su mirada provincialista y su cercanía con líderes que la comparten, como Ramón Rioseco o Marcelo Rucci.

Figueroa todavía no hizo oficial si será candidato a un segundo mandato frente al gobierno de Neuquén, aunque volvió a hacer hincapié en su modelo enfocado en la defensa de los intereses neuquinos. "Los que piensen que otros van a venir a disfrutar o administrar el trabajo de años de los neuquinos están muy equivocados, acá hay una provincia de pie que va a sostener el rumbo del crecimiento", dijo este lunes durante el lanzamiento del programa Neuquén Próximo, que traza la hoja de ruta para la planificación pública hacia 2050.

El mandatario prefirió no pronunciarse en relación a los rumores que ganaron fuerza este fin de semana y que indicaban un posible acuerdo con la Libertad Avanza para allanarle el camino a la reelección. Además, negó las versiones opositoras de que la fecha elegida busca ofrecer menos tiempo para consolidar otras propuestas políticas o que podría reducir la participación del electorado.

Por el contrario, defendió las campañas cortas que ofrecen más tiempo para enfocarse en la administración de la provincia. "Me apasiona mucho la gestión, va a ser todo un tema hacer campaña. Lo que queremos es mostrar todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero al menos para nosotros va a ser una campaña atípica", dijo el mandatario provincial sobre una carrera electoral que ya se lanzó y que propone apenas tres meses de alianzas y campaña territorial.

Sebastián Fariña Petersen

"Que sean menores los tiempos de la campaña está bueno también. Creo que mucha normativa no la tenemos adaptada a los tiempos actuales, pero ya llegará su tiempo en el que lo debatiremos en sociedad", dijo y agregó: "En algún momento hay que plantearlo, campañas más cortas y menos costosas".

Figueroa le bajó el tono a las versiones que indican que se eligió el 14 de febrero para ganar ventaja frente a fuerzas opositoras. "La persona que quiere armar una propuesta tiene mucho tiempo para armarla. A mí particularmente me llevó 25 años armar una propuesta para la provincia y las personas que quieren gobernar seguramente llevan años pensándola", aclaró.

Sebastián Fariña Petersen

El gobernador aclaró que el plazo de tres meses fue el mismo que él tuvo en 2023, cuando se definió el 16 de abril como fecha de las elecciones provinciales en las que se impuso con un triunfo histórico para la historia política neuquina. "Lo mismo sucedió en los tres o cuatro meses en los que me tocó a mí ser opositor", dijo y aclaró que ya venía preparándose para gobernar desde hacía 25 años.

"Yo creo que las campañas tienen que ser cada vez más cortas para no entorpecer a la sociedad. Y uno ya sabe las propuestas políticas que existen", aseguró y negó también que se busque una menor participación al fijar las elecciones en verano. "Las clases empiezan el 25 de febrero, el 8 ya están los docentes. La verdad no veo inconveniente", afirmó.

Las alianzas, con foco provincialista

El gobernador aseguró que su proyecto busca defender los intereses de los neuquinos. "Yo soy de un proyecto provincialista, siempre estoy abierto al diálogo pero me interesa la defensa de Neuquén", dijo y eligió no hablar "de casos hipotéticos", como los rumores de una posible alianza con La Libertad Avanza para que el partido de Javier Milei no presente candidatos a gobernador.

Sebastián Fariña Petersen

En cambio, sí habló sobre su vínculo con líderes de la zona, con quienes comparte la mirada sobre la defensa de lo local. "Con Ramón (Rioseco) siempre hablamos, construimos pactos de gobernanza con los intendentes y estamos dialogando", aseguró.

"Lo que quiero es una mirada muy provincialista y cuando hablamos con Ramón, creo que también la tiene", dijo y agregó que serán cautos en la definición de los candidatos. "Tenemos que definir quiénes van de candidatos para poder profundizar los temas", agregó.

También aseguró que será parte del acto del partido Fuerza Neuquina y Federal, liderado por el dirigente petrolero Marcelo Rucci, aunque no dio detalles sobre la posibilidad de articular una alianza con ese espacio de cara al 14 de febrero.

Más propuestas y menos partidos

El gobernador prefirió no emitir opinión sobre la decisión tomada por las autoridades del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de no participar en estas elecciones provinciales. "No opino sobre partidos que no integro", dijo y agregó que su responsabilidad en la gestión de la provincia trasciende y sobrevuela por encima de las identidades partidarias.

Aunque fue afiliado al MPN durante años, aclaró que al haber sido electo por otro partido, ya no es considerado integrante de esa fuerza. Y agregó que hoy la sociedad "vota propuestas, proyectos" y no sellos partidarios.

En ese sentido, consideró que la gente "no tiene presentes los partidos, con lo cual seguramente van a haber varias personas que presenten propuestas, que presenten proyectos. Yo voy a estar atento porque si hay propuestas buenas y proyectos buenos, también podemos tomar algunas cosas de ellos para para poder llevarlas adelante".

Una fecha para ganar certeza

El gobernador repitió los fundamentos que lo llevaron a definir el 14 de febrero como fecha para las elecciones provinciales. Aunque en primer lugar se había considerado el mes de agosto para separarse de las elecciones nacionales de octubre, esa decisión dependía de la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y su administración había fijado el 31 de octubre como último día para definir la convocatoria provincial.

"Para el 31 de octubre no existía la certeza de que se eliminaban las PASO, con lo cual no sabemos si agosto va a estar disponible y terminamos decidiendo otra fecha", dijo.

La previsibilidad fue otro de los factores que inclinó la decisión del 14 de febrero. Figueroa aclaró que los propios empresarios le pedían saber la fecha. "Fue muy importante la cantidad de inversores que preguntan acerca del panorama electoral", afirmó.

Figueroa aclaró que su partido, a través de la senadora Julieta Corroza, presentó un proyecto para extender el RIGI hasta diciembre de 2027 para que más empresas puedan sumar sus inversiones en Neuquén. "Necesitamos aprovechar esa ventana de tiempo y también despejar el escenario electoral de las dudas del escenario nacional, tener más certeza en la provincia para traer inversiones", dijo y agregó: "Creo que es muy importante porque las inversiones generan trabajo, generan un impacto favorable en la economía de la provincia".