Elecciones 2027 en Neuquén: Rolando Figueroa habló sobre la fecha y explicó porqué eligió el 14 de febrero

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respondió con otra pregunta cuando le consultaron por qué fijó el 14 de febrero como fecha de las elecciones provinciales. "¿Por qué no el 14 de febrero? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer", dijo en conferencia de prensa durante la inauguración del Centro de Práctica Simulada , dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a cargo de Lucas Castelli .

El mandatario provincial enumeró sus razones, que van desde la pelea política nacional hasta la necesidad de dar señales a los inversores de Vaca Muerta.

El primer argumento de Figueroa fue separar a Neuquén del clima nacional que tiene como protagonista a la grieta y la pelea contra La Libertad Avanza de Javier Milei . "Para apartarnos de esta grieta nacional en la que se pelean unos con otros, que parecen perros y gatos peleándose, y que la verdad no le hace nada de bien al país", sostuvo.

Rolando Figueora y Mariano Gaido. Claudio Espinoza

Figueroa reveló que la provincia barajaba originalmente votar en agosto y que otra opción apuntaba a septiembre. Según explicó, la demora en el Senado de la Nación para eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) terminó de inclinar la balanza.

Rolando Figueroa: "Mariano (Gaido) quería en septiembre"

"Nosotros no podemos estar supeditados a las voluntades de distintos actores que permanentemente se pelean o que terminan entorpeciendo lo que pretende el oficialismo, y viceversa", afirmó. "Mariano quería en el mes de septiembre", dijo Figueroa, en referencia al intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido.

El segundo factor para elegir la fecha fue el económico porque es un mensaje hacia afuera, que son los inversores de Vaca Muerta. "Hoy el faro que tiene la República Argentina es, sin lugar a dudas, Vaca Muerta. Para darle seguridad jurídica, hay que otorgarle también una seguridad política a los inversores", explicó.

Agregó que despejar el calendario aleja a la provincia "de la incertidumbre de un escenario nacional".

Consultado sobre el malestar de otros partidos, que se quejaron públicamente de no haber sido consultados por la fecha, evitó la confrontación. "Yo no opino sobre los sentimientos de otros. Trato de construir y de trabajar para que la provincia crezca", dijo.

La pregunta por la reelección: "La familia..."

Lo que queda flotando es si, conocida la fecha de las elecciones, Figueroa irá por su reelección. Cuando le preguntaron directamente si buscará un nuevo mandato, el gobernador esquivó su nombre y habló de "proyecto".

"Hay políticos que siempre quieren ser ellos, los mismos. Acá lo que tenemos que robustecer son modelos de desarrollo", dijo. Según su planteo, primero se definirán los actores locales en cada localidad y luego quiénes encabezarán "la próxima etapa".

Recién al final dejó una puerta abierta porque el calendario electoral corre y en diciembre se definen las alianzas. "Si yo llego a ser una de esas personas, tendré que hablar nuevamente con la familia y, después de hablar con la familia, a lo mejor tomaremos la decisión".

En esa línea, insistió en la idea de un "trasvasamiento generacional de verdad" y en la formación de cuadros jóvenes. Lo vinculó con el programa de becas, que, según dijo, sumó 1.000 nuevos becarios y alcanza a casi 4.000 jóvenes en la educación superior.

"Si hay algo que nos resistimos como política de Estado, es que el hijo del peón esté predestinado a seguir siendo peón del hijo del patrón", lanzó.

GNL: las inversiones que se vienen

En la misma conferencia, Figueroa anticipó que el 29 de noviembre se firmará en el Palacio Libertad la decisión final de inversión del proyecto de GNL. "La camiseta número 10 en el GNL la tiene la provincia de Neuquén", afirmó.

"Si hay algo que nos resistimos como política de Estado, es que el hijo del peón esté predestinado a seguir siendo peón del hijo del patrón" - Rolando Figueroa. "Si hay algo que nos resistimos como política de Estado, es que el hijo del peón esté predestinado a seguir siendo peón del hijo del patrón" - Rolando Figueroa.

También mencionó un convenio firmado con Brasil para colocar gas de Vaca Muerta en el mercado paulista, con participación de Gas y Petróleo del Neuquén en la producción, el transporte y la venta. El ducto, aclaró, recién estaría completo en 2031.