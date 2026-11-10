El TSJ convocó a SEJUN para terminar un mes de conflicto en el Poder Judicial

El gremio sigue con paros esta semana por la falta de una propuesta salarial superadora. El TSJ fijó una nueva reunión para el jueves.

A un mes de las primeras medidas de fuerza, el reclamo de los trabajadores judiciales se sigue profundizando. Desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) expresaron su preocupación por el impacto de los paros en la atención a los neuquinos y convocaron a SEJUN a una nueva reunión de negociación con el objetivo de destrabar el conflicto.

A través de una carta, la Superintendencia del TSJ fijó una nueva fecha de convocatoria para los referentes del gremio SEJUN, con la intención de buscar un punto de acuerdo y así evitar nuevos paros y medidas de fuerza que afectan a la prestación de servicios del Poder Judicial.

Desde el gremio llevan casi un mes reclamanado por un acuerdo salarial que equipare las condiciones que obtuvieron los trabajadores de otros poderes del Estado, como el caso de los estatales agrupados en ATE.

"Nosotros venimos solicitando que se incorpore a nuestra pauta salarial las mejoras que han obtenido otros sectores de la administración pública y en ese sentido la oferta del tribunal no alcanza", había explicado el secretario gremial de SEJUN, Sebastián Antognazza.

Claudio Espinoza

Aunque el gremio solicitaba un incremento salarial del 4% para noviembre y 3% para enero, el TSJ ofreció pagar un 2% de suba en noviembre y otro 2% en enero, una oferta que desde el sindicato consideraron insuficiente.

Los nuevos paros de SEJUN

En ese contexto, este martes y miércoles se vivirá un nuevo paro de actividades en el Poder Judicial.

Desde SEJUN informaron que este martes 10 de noviembre se definió un retiro a partir de las 10:00 con movilización en Neuquén Capital y paro total de 24 horas en las circunscripciones del interior.

Además, para el miércoles 11 de noviembre está previsto un paro provincial por 24 horas con la realización de un nuevo plenario provincial mixto.

Desde el Tribunal, por su parte, expresaron su preocupación por una extensa medida de fuerza, con paros recurrentes que terminan por afectar los derechos de los ciudadanos que buscan acceder a la Justicia.

Claudio Espinoza

En la carta enviada este martes, el TSJ confirmó "la voluntad de mantener abiertos los canales institucionales de diálogo (...) con el objeto de continuar las conversaciones y procurar las condiciones que permitan alcanzar un acuerdo".

Por eso, se convocó a los referentes gremiales a participar de un nuevo encuentro este jueves 12 de noviembre.

La carta completa del TSJ

Neuquén, 10 de noviembre de 2026

Al Sindicato de Empleados Judiciales

del Neuquén (SEJuN)

De nuestra consideración:

Este Tribunal Superior de Justicia, en el marco de las instancias de diálogo y negociación que se vienen desarrollando, reitera su preocupación por la continuidad de las medidas de fuerza, cuya persistencia afecta el normal funcionamiento del servicio de justicia y repercute directamente sobre los derechos de los justiciables.

Sebastian Fariña Petersen

En este contexto, y sin desconocer el legítimo ejercicio de los derechos sindicales, se insiste en la necesidad de disponer el inmediato levantamiento de las medidas de fuerza, entendiendo que su continuidad dificulta la construcción de las condiciones necesarias para avanzar hacia una solución integral y definitiva del conflicto.

Sin perjuicio de ello, y reafirmando la voluntad de mantener abiertos los canales institucionales de diálogo, se convoca a esa representación sindical a una nueva reunión para el próximo jueves 12 de noviembre, a las 13:00 horas, con el objeto de continuar las conversaciones y procurar las condiciones que permitan alcanzar un acuerdo.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Manuel José Fuertes

Secretario de Superintendencia

Tribunal Superior de Justicia