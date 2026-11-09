El Obispo de Neuquén lleva el pedido de canonización de Ceferino Namuncurá al Papa León XIV

El Obispo Fernando Croaxatto viajó a Buenos Aires para ser parte de las actividades organizadas por la visita del Sumo Pontífice. Cómo será su encuentro con el Papa.

Entre los miles de fieles que viajaron a Buenos Aires para ser parte de la visita del Papa León XIV a la Argentina se cuenta también al Obispo de Neuquén , el Monseñor Fernando Croaxatto , que será parte del agenda oficial en Córdoba y Buenos Aires. En una entrevista privada que tendrá con el Sumo Pontífice, renovará el pedido de los neuquinos por la canonización del beato Ceferino Namuncurá.

"La mañana arrancó tranquila, serena, está todo muy quieto, ya que es feriado nacional", describió el Obispo desde Buenos Aires, a donde viajó para ser parte de las actividades organizadas por la gira papal. "Estamos en la conferencia episcopal y por empezar a Palermo para encontrarnos con toda la gente que ya desde la madrugada de ayer y ayer a la tarde ya estaban yendo para para ir ubicándose en los distintos lugares cerca del escenario".

Croaxatto destacó la gran cantidad de personas que se acercaron para ver al Papa. "Una cantidad impresionante, la gente se abarrotaba en los caminos. Estaba emocionadísima y en la plaza San Martín, donde fue la ofrenda floral, apenas el primer acto que hizo el Papa después del aeropuerto, la verdad que se sentía la alegría en el ambiente", relató.

El obispo aseguró que muchas personas se acercaron al vehículo que trasladaba al Sumo Pontífice e incluso intentaron detenerlo. "Desde dentro del auto iba saludando a la gente, sacando la mano para afuera, y la gente emocionada. Eran de todas las edades, gente mayor, gente que lloraba y que pudo sacar la foto del Papa en el auto, abrazados, llorando", señaló.

Claudio Espinoza

Sobre el mensaje de León XIV, el Obispo afirmó que sintió que pronunció "palabras muy justas, muy apropiadas , con mucha serenidad y profundidad en sus afirmaciones". Consideró que "barrió todas las problemáticas que tenemos en la Argentina y las piedras en las que tenemos que apoyarnos para sacar una sociedad adelante".

El mensaje de los neuquinos a León XIV

El Monseñor explicó que viajó a Buenos Aires junto a otro obispo patagónico para ser parte de la agenda oficial del Santo Padre. Sin embargo, aclaró que sólo podrá tener un encuentro breve cara a cara para saludarlo y llevarle el mensaje de los fieles de Neuquén.

"Somos 130 obispos, asó que no todos estamos en todas las áreas", dijo en la entrevista con LU5. "Sí vamos a estar todos y lo voy a poder ver y saludar cara a cara esta tardecita en la catedral de Buenos Aires. Estaremos rezando con él y después tenemos un saludo personal el Papa, para compartir una cena sencilla y en la curia el momento más fuerte", explicó.

Aunque el monseñor también viajará a Córdoba este martes para tener un encuentro con religiosos y sacerdotos en las actividades que tiene León XIV en la catedral de Córdoba y será parte de la vigilia con los jóvenes en Palermo y las misas del miércoles en Luján, su reunión de esta noche será la oportunidad de acercarle un mensaje neuquino.

"Le vamos a entregar en nombre de Neuquén y de la población, sobre todo la de Junín de los Andes, que me han llegado algunas cartas, un tríptico en madera tallado con la imagen de Ceferino y con el deseo de decirle que estamos esperando pronto que pueda ser canonizado nuestro beato", aseguró.

El religioso también aclaró que desde la Diócesis de Neuquén se propuso la región como uno de los puntos a visitar por el Sumo Pontífice durante su gira argentina. Sin embargo, la decisión final se tomó en Roma, donde se definió que León XIV iba a pasar por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Pese a que el Santo Padre no pisará suelo neuquino, desde la Pastoral se redactó una carta que conjuga todos los pedidos y mensajes de los fieles de la provincia y será el Obispo quien se la acerque.