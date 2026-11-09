La historia de Marta Torres, la mujer con parálisis cerebral que hizo emocionar al papa León XIV en el Cottolengo

Vive en la institución desde hace años, no puede caminar ni ver, y le contó al pontífice cómo encontró amor y fe donde antes solo había rechazo.

Había cientos de personas en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole cuando Marta Griselda Torres tomó la palabra. Vive allí desde hace años, nació con parálisis cerebral y no puede caminar ni ver. Pero este lunes le habló al papa León XIV con una claridad que dejó al Sumo Pontífice sin palabras y con los ojos llenos de lágrimas.

"Hace muchos años vivo en el Cottolengo Don Orione. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven afronté muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", relató Torres ante el pontífice.

Después de recorrer durante años distintos alojamientos transitorios sin encontrar un lugar estable, llegó al Cottolengo. "Un lugar donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada. Pero acá me siento tan feliz", dijo.

El papa que no pudo contener las lágrimas

León XIV escuchó el testimonio en silencio, visiblemente conmovido. Cuando Torres terminó, el pontífice tuvo que secarse el rostro. La sala estalló en aplausos.

Marta le entregó entonces un libro de su autoría con estas palabras: "Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas". También le agradeció al Papa haber elegido el Cottolengo para su visita y haber puesto el foco en las personas con discapacidad.

La respuesta de León XIV fue breve y directa: "Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios". Le entregó como regalo un rosario.

"Un faro de luz que iluminó mi vida"

Torres describió al Cottolengo como "un faro de luz" y resumió en pocas palabras lo que el lugar significó para ella: "En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios". Escribió su libro con un propósito claro: que su historia sirva de acompañamiento para otras personas que atraviesan situaciones similares.

El Pequeño Cottolengo Don Orione alberga a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad desde 1935. Funciona en un predio de 50 hectáreas en Claypole, partido de Almirante Brown, y es gestionado por la congregación fundada por Luis Orione, cuyo corazón reposa allí como reliquia desde 1940.