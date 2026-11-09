El día inolvidable de Abel Pintos: le cantó al papa León XIV en el Cottolengo

Se presentó junto al coro de la institución en Claypole, interpretó su clásico "La Llave" y le regaló al pontífice una guitarra acústica personalizada.

Abel Pintos vivió este lunes uno de los momentos más significativos de su vida. El cantante se presentó ante el papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, partido de Almirante Brown, en el marco de la visita del pontífice a la Argentina. Pasadas las 9:20, Pintos interpretó "La Llave" junto al coro de la institución, en la sala principal del establecimiento.

El Papa siguió la actuación sentado junto a miembros de su comitiva, mientras los músicos se ubicaban a un costado del escenario. Entre el público se encontraban residentes, trabajadores y autoridades del Cottolengo.

Pintos compartió el escenario con jóvenes y miembros del coro de la propia institución, en una performance que combinó su voz con la de quienes forman parte de ese lugar día a día.

Una guitarra con el nombre del Papa

Como gesto especial, el artista encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue entregada al pontífice, otra quedó en el Cottolengo como recuerdo permanente del encuentro, y la tercera pasó a integrar la colección personal del cantante.

Pintos se definió como un hombre de fe y describió el encuentro con palabras sencillas: "No pasa todos los días". "Todos somos hermanos e hijos de Dios", agregó, sintetizando el espíritu del momento.

El Pequeño Cottolengo Don Orione fue fundado en 1935 en un predio de 50 hectáreas. Su nombre homenajea a José Benito Cottolengo, quien en 1832 fundó en Turín un refugio para enfermos sin recursos, y a Luis Orione, fundador de la congregación que gestiona la institución. Tras la muerte de Orione en 1940, su corazón fue enviado a la Argentina, donde es venerado como reliquia.

La presentación de Pintos fue una de las primeras actividades artísticas de la agenda papal en el país, que también contempla actos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.