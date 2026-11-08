Cuáles serán las actividades del Papa León XIV el lunes 9 de noviembre en Argentina

El pontífice continuará su recorrido por el país con una serie de encuentros religiosas e institucionales. Los detalles de la segunda jornada de su visita.

León XIV continuará su visita a la Argentina el lunes 9 de noviembre con una agenda de encuentros religiosos e institucionales.

La visita del Papa León XIV genera grandes expectativas en la Argentina. Su presencia marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años y se enmarca en una gira por América del Sur que también contempla visitas a Uruguay y Perú.

El Sumo Pontífice tiene una segunda jornada marcada por distintas actividades, como parte de una agenda que contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y compromisos pastorales.

La agenda prevista para el lunes 9 de noviembre forma parte de un cronograma que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján , con reuniones con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

Estas son las actividades del Papa León XIV este lunes 9 de noviembre

La jornada del lunes concentra la agenda social más intensa, en una fecha en la que el Gobierno decidió declarar feriado en todo el territorio nacional.

A las 9:15 de la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, para encontrarse con trabajadores y personas asistidas por la institución.

Luego, a las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, el pontífice se trasladará a Puerto Madero para presidir a las 16:10 horas, un encuentro con representantes del ámbito laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

A continuación, a las 17:30 horas, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana, a las 18:45, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado.

Cómo participar de las actividades en las que estará el papa León XIV

Cuatro de las actividades del itinerario papal son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa: la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, la misa del martes 10 de noviembre en el predio de FAdeA en Córdoba,.

La vigilia con jóvenes del martes 10 también en el Monumento de los Españoles, y la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para todas ellas, la organización habilitó un formulario de inscripción voluntaria, con el único fin de estimar la cantidad de asistentes. Los menores de 16 años pueden ser anotados por un familiar o en el marco de un grupo, siempre acompañados por un adulto.

Quienes quisieran ocupar sectores preferenciales o corralitos debieron inscribirse antes del 28 de octubre, fecha en la que cerró el registro para esas ubicaciones especiales. Los organizadores asignarán una entrada con código QR a las solicitudes aprobadas.

El único evento que exige inscripción previa de forma estricta para todos los asistentes, y no solo para los sectores de adelante, es el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba, del martes 10 de noviembre a las 15:15.

El resto de los actos de la agenda, entre ellos los encuentros en la Casa Rosada, el Palacio Libertad, la UCA, el Palacio San Martín, la Catedral Metropolitana y el Complejo Penitenciario de Devoto, son de carácter privado y solo contarán con la presencia de invitados e involucrados en cada ceremonia.