Loto Plus hoy: 7 ganadores de Sale o Sale cobran $466 millones cada uno en el sorteo 3.933

El sorteo 3.933 del Loto Plus dejó un premio millonario en la modalidad Sale o Sale. Mirá los números ganadores y el pozo del próximo sorteo.
Este sábado 7 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo número 3.933 del Loto Plus, el juego de azar poceado organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). En la modalidad Sale o Sale, 7 apostadores acertaron 5 números y cobrarán $ 466.613.829,99 cada uno. Los pozos principales siguen vacantes y el próximo sorteo será el miércoles 11 de noviembre.
Loto Plus: los números ganadores del sorteo 3.933
Loto Tradicional
Los números del sorteo fueron: 05 - 15 - 28 - 29 - 34 - 43
6 aciertos: $ 4.628.044.269,33 — Vacante
5 aciertos: $ 3.266.483,31 c/u — 11 ganadores
4 aciertos: $ 18.521,29 c/u — 388 ganadores
Loto Match
Los números del sorteo fueron: 04 - 11 - 22 - 37 - 40 - 42
6 aciertos: $ 2.495.944.895,57 — Vacante
5 aciertos: $ 2.245.707,28 c/u — 16 ganadores
4 aciertos: $ 11.211,01 c/u — 641 ganadores
Loto Desquite
Los números del sorteo fueron: 21 - 24 - 25 - 26 - 36 - 45
6 aciertos: $ 3.035.163.505,60 — Vacante
Loto Sale o Sale
Los números del sorteo fueron: 03 - 11 - 12 - 30 - 36 - 43
5 aciertos: $ 466.613.829,99 c/u — 7 ganadores
Número Plus (Multiplicador): 6 — Sin ganadores
Qué es el Loto Plus y cómo se juega
El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.
Cuándo sortea y cómo se transmite
El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube. El próximo sorteo será el miércoles 11 de noviembre de 2026, con un pozo estimado de $30.791.000.000.
Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus
Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.
La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.
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