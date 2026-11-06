El Niño provocará temperaturas de 40°C y vientos de 100 km/h en los próximos días: las zonas más afectadas

El fenómeno también continuará generando intensas lluvias de hasta 50 mm. Pero se advierte sobre la primera ola de calor en el país.

Se esperan temperaturas cercanas a los 40°C para los próximos días.

El clima transita una etapa de cambios profundos impulsados por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que viene ocasionando extraordinarias lluvias, tormentas e inundaciones en varios países, entre ellos Argentina. Los expertos advierten sobre los efectos que tendrá en los próximos días en distintas regiones del país.

El calentamiento del Océano Pacífico ecuatorial ya genera respuestas directas en la circulación atmosférica del cono sur, favoreciendo la alteración en el transporte de humedad y desencadenando un escenario caracterizado por la volatilidad meteorológica.

Esta dinámica anticipa un mes con marcados contrastes, en el que convivirán tormentas intensas, períodos de viento extremo y el primer episodio de calor de características verdaderamente veraniego de la temporada.

Según el sitio especializado Meteored, el avance de frentes fríos interactuando con bajas presiones marcará el ritmo de las próximas semanas. Durante este proceso, la circulación del aire favorecerá un incremento paulatino en la intensidad de las ráfagas de viento.

Vientos que superarían los 100 km/h

En zonas serranas y de precordillera argentina, las ráfagas más intensas del noroeste podrían superar los 100 km/h debido a episodios localizados de viento Zonda, mientras que en los sectores llanos las ráfagas alcanzarán de manera sostenida entre 60 km/h y 80 km/h.

Este comportamiento eólico se consolidará como uno de los factores climáticos más destacados, incluso en aquellos puntos donde la nubosidad pase de largo y las precipitaciones resulten escasas.

Foto: Meteored.

Se esperan hasta 40°C: qué sectores estarán afectados por el aumento

A la par de los eventos de viento intenso, las temperaturas registrarán un ascenso pronunciado que escalará con el correr de los días. Tras el paso de los sistemas frontales y la posterior consolidación de centros de alta presión, la masa de aire cálido ganará fuerza rápidamente.

Hacia mediados de la semana, se proyecta un ambiente sofocante en el que los termómetros superarán de forma generalizada los 35 °C, con registros extremos que rondarán los 40 °C en los sectores más calurosos.

De acuerdo a lo detallado, los sectores del norte patagónico podrán acercarse a los 39 °C a mitad de semana. Más al norte, Santiago del Estero rondaría los 40 °C entre miércoles y jueves.

Este comportamiento térmico se dará en paralelo con anomalías superiores a los promedios históricos en amplias franjas de la región austral y del noroeste, donde la demanda de humedad por parte de la vegetación se incrementará considerablemente.

Lluvias de hasta 50 mm: los efectos de El Niño

Pese a que el fenómeno de El Niño suele asociarse con un incremento generalizado del agua caída, los modelos meteorológicos confirman que no supondrá un aumento uniforme en todo el territorio. El mes se perfila con una distribución sumamente irregular de las lluvias.

Mientras que ciertas cuencas e importantes franjas agropecuarias concentrarán excedentes hídricos significativos, otras áreas quedarán al margen del aire húmedo y experimentarán un leve déficit hídrico.

El Niño sigue generando intensas lluvias en varias regiones del país.

Misiones y Corrientes aparecen entre las provincias con mayor predisposición a cerrar noviembre con lluvias superiores a las normales. En sectores de esa región, los excedentes previstos rondan de 30 mm a 50 mm. También podrá alcanzar el este de Formosa y Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

Esta marcada discrepancia resultará determinante para la actividad productiva. Los aportes abundantes favorecerán la reposición de reservas de agua para los cultivos de verano en aquellos lotes con buen drenaje. Sin embargo, en los lugares donde las tormentas se concentren sin el adecuado intervalo de secado, se podrán generar anegamientos temporales que complicarán la siembra, la cosecha de cultivos de invierno y el tránsito de maquinaria pesada.

Asimismo, el constante seguimiento de las cuencas fluviales será clave, dado que el incremento de los caudales dependerá de la capacidad de absorción previa de los suelos frente a los continuos pasajes frontales.