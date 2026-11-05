Emergencia meteorológica: Neuquén se prepara para El Niño con siete centros de evacuación

El Gobierno provincial acelera un operativo en las zonas más vulnerables, con reservas de agua, alimentos y equipos de rescate ante posibles inundaciones y localidades aisladas.

Neuquén comenzó a reforzar su operativo de emergencia ante la posibilidad de lluvias persistentes y tormentas intensas asociadas al fenómeno de El Niño . Las autoridades provinciales trabajan contra reloj para preparar centros de evacuación , identificar a las familias que viven en sectores inundables y garantizar recursos para responder si las condiciones meteorológicas complican la situación en distintas localidades.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, confirmó en LU5 que se instalarán siete centros madre de evacuación y acopio , distribuidos estratégicamente en la provincia . La planificación contempla incluso el escenario de que algunas localidades queden completamente aisladas durante varios días por las precipitaciones.

La funcionaria explicó que los especialistas advirtieron sobre el impacto que podría tener el fenómeno climático en Neuquén y remarcó que esta etapa es clave para anticiparse. Por eso, durante toda la semana se estarán llevando a cabo recorridas y reuniones con intendentes y equipos locales para definir las necesidades de cada región.

Rincón de los Sauces, entre las zonas más preocupantes

Uno de los primeros puntos visitados fue Rincón de los Sauces, donde los equipos provinciales detectaron familias instaladas en sectores cercanos al río que ya sufrieron inundaciones. Entre los casos identificados hay una adulta mayor y una familia con cinco niños, cuyas viviendas están ubicadas en zonas por donde el agua llegó a circular durante anteriores tormentas.

Ortiz Luna indicó que se acordó avanzar con notificaciones y evacuaciones preventivas para evitar que los vecinos queden expuestos ante una nueva crecida. También se analizó la situación de otras viviendas construidas sobre cauces naturales del río.

Otro problema que preocupa es la conectividad. Dos empresas comenzarán a evaluar las condiciones de la Ruta Provincial 8 para determinar qué trabajos necesita y evitar que Rincón de los Sauces quede aislada.

Además, se coordinaron medidas para garantizar la atención de pacientes con enfermedades graves y personas que necesitan tratamientos de diálisis, ante las dificultades que podrían presentarse para trasladarlos.

Agua, alimentos y equipos de rescate

Los centros de evacuación tendrán reservas de alimentos, agua potable, colchones, frazadas, elementos de higiene y materiales de limpieza. También se prepararán depósitos especiales para que hospitales, clínicas y organismos de servicios públicos cuenten con insumos suficientes.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el acceso al agua segura. La funcionaria explicó que, cuando se producen inundaciones, las napas pueden elevarse y provocar contaminación por el contacto entre el agua potable y los líquidos cloacales.

El operativo también contempla la compra de embarcaciones, trajes especiales y sogas para realizar rescates en sectores anegados.

La asistencia incluirá a los animales. Los centros tendrán caniles, alimentos y elementos para atender a las mascotas, además de forraje para los animales de producción. La intención es que las familias puedan evacuar sin tener que dejar a sus animales desprotegidos.

Las localidades que tendrán centros de evacuación

La planificación incluye a Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Piedra del Águila. También se analiza la cantidad de centros necesarios para la región Confluencia, especialmente en Centenario y Vista Alegre, y para la zona sur.

En paralelo, la provincia pondrá a disposición un mapa digital con información sobre cauces de ríos, puntos de alerta y sectores de riesgo. La herramienta permitirá identificar a personas con discapacidad y sumar información de vecinos con enfermedades que puedan necesitar asistencia prioritaria.

Las recorridas continuarán por Cutral Co y Zapala y luego se trasladarán al norte neuquino.

Ortiz Luna aclaró que, aunque los niveles de los ríos y las represas se encuentran dentro de parámetros normales, las tormentas pueden formarse rápidamente y descargar grandes cantidades de agua, acompañadas de actividad eléctrica y granizo. Por eso, el objetivo es tener preparados los recursos antes de que llegue el mal tiempo.