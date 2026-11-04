Paritarias 2027: en medio del paro de 48 horas, ATEN marchó en Neuquén

Desde las 11 las calles del centro de la ciudad se vieron colmadas de maestros, quienes llegaron de todas las ciudades en el marco del paro por 48 horas.

Los trabajadores de la educación nucleados en ATEN llevaron adelante este miércoles una movilización por el centro de la ciudad en reclamo de un "salario digno" para vivir en Vaca Muerta y en el marco de un paro por 48 horas. Esperan una convocatoria oficial con una mejora en el ofrecimiento salarial.

La dirigencia de ATEN convocó a una "marcha por la dignidad docente" y convocó a trabajadores de la educación de toda la provincia. "Por salarios dignos, recomposición salarial, en defensa de la escuela pública, IPC anualizado, pase al básico del adicional y por mejores condiciones para enseñar y aprender", exigieron.

La manifestación salió del monumento a San Martín y marchó por la Avenida Argentina hasta la Avenida Mosconi donde regresó hasta el centro. El tránsito se vio interrumpido durante más de dos horas en ese sector capitalino.

Claudio Espinoza

La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, afirmó a LM Neuquén que la "adhesión al paro de los docentes es de "un casi 100%". "Estamos por arriba del 95% de trabajadores de la educación adheridos a la media de fuerza", insistió.

Además, la dirigente sindical aseguró que docentes de las distintas localidades de la provincia llegaron a la manifestación en la capital para exigir un aumento salarial representativo. "Trabajadores de las escuelas rurales, Junín de los Andes, Chos Malal, Las Lajas, Loncopué, Cutral Co", mencionó entre varias seccionales presentes.

Reclaman aumento salarial "digno"

"Sabemos perfectamente los trabajadores de la educación que venimos de un contexto económico complejo que significó un avance en cuanto a los derechos de la clase trabajadora. ¿Pero eso significa que los trabajadores no tenemos derecho a un salario digno? No, si la provincia de Neuquén es hoy el centro económico de la Nación porque genera enriquecimiento, y porque derrame teóricamente", lanzó Mansilla en el acto tras la movilización.

Claudio Espinoza

La secretaria general de ATEN aseveró que vivir en Vaca Muerta no puede significar que el salario no alcance para cubrir las necesidades básicas. "Ante este escenario el Gobierno no puede venir a la mesa de negociación y ofrecer un aumento del 4% y una suma fija", aseguró.

"La provincia de Neuquén está en condiciones de mejorar la oferta a los y las trabajadores de la educación. Y ponemos en discusión y decimos que hacemos una movilización por la dignidad docente porque queremos que se discuta el valor que tiene la tarea docente, para el gobierno, la comunidad y toda la ciudadanía", afirmó ante los docentes.

Claudio Espinoza

La dirigente aseguró que les duele hacer un paro y que no quieren un plan de lucha en sí mismo "como algunos sectores que reclaman un plan de lucha hace 40 años". "Nosotros queremos ganar, queremos ir a la victoria, no queremos solo el plan de lucha y para eso tenemos que tener la mejor estrategia y la unidad necesaria. Cuando se habla de educación tenemos que sentirnos orgullosos de ser docentes compañeros y el gobierno lo tiene que entender. Para que haya una educación de calidad tiene que haber maestros y profesores bien pagos con salarios que permitan vivir en la provincia de Vaca Muerta", lanzó.