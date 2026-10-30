"No se puede estar de los dos lados del mostrador": la Multicolor desafía a los gremios unidos en la CTA

La Lista 6 encabezada por Valeria Benavidez desafía a la unión gremial inédita en las elecciones del 3 de noviembre.

El próximo martes 3 de noviembre , los afiliados a la CTA de los Trabajadores elegirán autoridades nacionales, provinciales y regionales para el período 2026-2030 . En Neuquén la pelea es de dos: la Lista 10, que encabeza Carlos Quintriqueo, y la Lista 6 Multicolor , que lleva como candidata a secretaria general a Valeria Benavides , docente y secretaria general de ATEN Capital.

Es la lista "no oficial", que quiere dar pelea al conjunto de gremios que cerró filas en una unidad que se presume inédita en la provincia de Neuquén y que llega como candidata a nivel nacional como secretaria adjunta a Angélica Laguna, extitular del sindicato doicnte de la capital. Acompañará a Romina del Plá, quien estuvo el jueves en un conversatorio en la Escuela 158 de Neuquén capital, en apoyo a la lista.

Desde estos sectores se asegura que darán pelea a los que tildan como "la burocracia sindical", alienada a lo que entienden con los gobiernos de Provincia y Nación. "Es la lista que le conviene al gobierno de Figueroa, que le hace el juego al de Milei", dijo Valeria Benvidez a LM Neuquén.

Romina Del Pla, candidata a la CTA nacional junto a Angélica Lagunas Valerfia Benavidez de ATEN Capital. María Isabel Sánchez

Unos 60 mil trabajadores estarán habilitados para votar en toda la provincia. En la vereda opositora, el diagnóstico es duro: aseguran que enfrentan "un aparato" con recursos, licencias gremiales y el respaldo del Ejecutivo provincial.

CTA opositora en Neuquén: tres ejes para "recuperar la central"

Benavides resumió la propuesta en tres puntos. "Independencia política del gobierno: no estamos para defender los intereses y el bolsillo de Rolando Figueroa ni de Milei", planteó en diálogo con LM Neuquén.

El segundo eje es la democracia sindical. "Que sean los trabajadores y las trabajadoras los que definan por qué salario van a salir a luchar, y no los dirigentes", sostuvo.

El tercero, la pelea contra el ajuste. "Estamos en una provincia que tiene récord de producción petrolera. Sobran recursos e ingresos para garantizar la construcción de hospitales, de escuelas y planes de vivienda", dijo. Y repitió la consigna con la que la Multicolor sale a campaña: que cada trabajador estatal cobre por un cargo un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy ubican en cuatro millones de pesos.

La dirigente no se guardó nada al hablar de sus rivales. Según su lectura, la Lista 10 "más que expresar lo que plantea la base de esos sindicatos, es un acuerdo superestructural" entre ATE, SEJUN y la conducción provincial de ATEN, con un punto en común: "No desarrollar ningún tipo de conflicto y garantizarle paz social al gobierno de Rolando Figueroa".

Para sostener la acusación, puso números sobre la mesa. "Un auxiliar de servicio cobra un millón quinientos mil pesos. Una enfermera está en un millón seiscientos mil, con seis y siete horas de trabajo. Una trabajadora de la educación, un millón quinientos", enumeró.

Valeria Benavidez en el conversatorio en la Escuela 158 de Neuquén Capital junto a Romina Del Plá, César Parra, Mary Machado y didigentes gremiales.

"¿Cuál es la excusa de la actual conducción de la CTA para no convocar a asambleas en todos los lugares de trabajo y poner en pie un plan de lucha? No hay ninguna. La única excusa es que están resguardando el bolsillo de Rolando Figueroa", indicó.

Consultada sobre si la Lista 10 es la que eligió el gobierno, respondió sin vueltas: "Sí. Creemos que es la lista que le conviene al gobierno. Lo que más necesita es que esta CTA quede en manos de sectores que han demostrado que no van a ir a fondo con la lucha por el salario".

Benavides remarcó que la campaña opositora se hace "a pulmón, autofinanciándonos".

A diferencia de la Lista 10, la Multicolor no hizo hasta ahora una presentación formal en conferencia de prensa. Su carta de presentación fue un afiche con los principales candidatos nacionales y provinciales. Según adelantó Benavides, la presentación llegará con la visita de Romina Del Plá, secretaria general de SUTEBA La Matanza y candidata a secretaria general de la CTA nacional.

Del Plá encabeza la boleta nacional junto a dos adjuntas: la neuquina Angélica Lagunas, histórica dirigente de ATEN, y Andrea Lanzette, de SUTEBA Lanús. Enfrente está la Lista 10 nacional, que lleva como candidato a secretario general a Roberto Baradel.

Estatales del EPAS, docentes y hospitalarios

La Lista 6 neuquina reúne a docentes, estatales, trabajadores hospitalarios, judiciales y del EPAS. La acompañan como adjuntas Mary Machado, de la agrupación Tribuna Estatal y activista del hospital de Plottier, y Marcela Alderete, de la agrupación Fucsia y secretaria de Formación de ATEN Capital. En sus filas hay protagonistas de la huelga de "los elefantes" de Salud.

"¿Cuál es la excusa de la actual conducción de la CTA para no convocar a asambleas en todos los lugares de trabajo y poner en pie un plan de lucha? No hay ninguna. La única excusa es que están resguardando el bolsillo de Rolando Figueroa - Valeria Benavidez, titular de ATEN Capital.

Si bien hubo algunas agrupaciones que quedaron fuera de este armado, Benavides relativizó la ausencia. "Hay compañeros que no están dentro de la lista, es cierto, pero están trabajando y llamando a votar a la lista 6. En eso no hay diferencias. La lista 6 es la única opositora a la burocracia sindical", aseguró.

Sobre su llegada a sectores donde no tienen comisiones directivas, como judiciales o estatales, dijo: "No tenemos candidatos de las comisiones directivas, pero sí trabajadores de base que están dando la lucha política dentro de esos sectores".

Angélica Lagunas: “No se puede estar de los dos lados del mostrador”

La boleta nacional de la Multicolor tiene sello neuquino. Angélica Lagunas, histórica dirigente de ATEN, acompaña a Del Plá. Como candidata a secretaria adjunta de la CTA nacional, junto a Andrea Lanzette, de SUTEBA Lanús.

Lagunas planteó que la Multicolor sostiene “un modelo sindical opuesto por el vértice” al que encarnan Hugo Yasky, Roberto Baradel y Sonia Alesso a nivel nacional. En la provincia, dijo, ese modelo lo representan Quintriqueo, el TEP y la conducción provincial de ATEN.

Romna del Plám hiia de la mítica jubilada Norma del Plá que se le plantó al exministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo. María Isabel Sánchez

“Tenemos que dotarnos de una nueva conducción que tenga independencia política de los gobiernos. No se puede estar de los dos lados del mostrador: o están con el gobierno, como está la actual conducción de la CTA de Neuquén con Quintriqueo, o con los trabajadores de la educación, los estatales y los judiciales, defendiendo los derechos conquistados en la calle con lucha”, afirmó a LM Neuquén.

La dirigente insistió en que la central debe funcionar con asambleas por gremio y un congreso de delegados de base. “Que no decidan los dirigentes, sino las y los trabajadores que aportamos permanentemente a la construcción de una herramienta sindical”, sostuvo. El objetivo, según explicó, es discutir cómo defender el salario, las condiciones laborales y las jubilatorias.

Lagunas cuestionó a Quintriqueo y a Cintia Galetto por no impulsar un plan de lucha conjunto de docentes, estatales, trabajadores de la salud, del EPEN, del EPAS y judiciales “para disputarle al gobierno la renta petrolera”. “Con la fuerza que nos daría la unidad de todos los sectores, hoy ya le habríamos arrancado al gobierno lo que nos corresponde en salud, en educación y en las distintas reparticiones”, aseguró.

Mary Machado: “Una lista del gobierno”

Mary Machado, candidata a secretaria adjunta provincial, fue en la misma línea. Sostuvo que la Lista 10 es “una lista del gobierno” y que los gremios que la integran no han tenido una postura crítica ni firme en defensa de los trabajadores.

También apuntó contra la organización de los comicios. Según su planteo, el oficialismo de la central cerró los padrones, impidió el acceso a ellos y redujo cada vez más las mesas en las escuelas. A su entender, se montó “todo un aparato” para cerrarles el camino a la participación de los trabajadores. Y remarcó que las bases reclaman mucho más que un gremio que funcione como escudo de los intereses del gobierno de turno.

La denuncia coincide con lo que la Multicolor viene señalando públicamente: que los padrones se entregaron recién dos semanas antes de la votación y que en la gran mayoría de las mesas no se informó dónde funcionarán, lo que complica armar la fiscalización.

La otra vereda

La Lista 10 se presentó días atrás como una “lista de unidad” sin antecedentes recientes. Reúne a ATE, ATEN, SEJUN, APA, AJEPROC, el Sindicato de la Actividad Privada y trabajadores del Correo. Quintriqueo encabeza la nómina junto a Cintia Galetto (ATEN) y Juan Carlos Hernández (SIAP) como adjuntos, y Santiago Alonso (SEJUN) como secretario gremial. A nivel nacional, la Lista 10 lleva como candidato a secretario general a Roberto Baradel.