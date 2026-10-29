Un hombre fue trasladado al hospital tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto

El accidente de tránsito ocurrió el miércoles en la esquina de las calles Cuba y Lago Correntoso, en Centenario.

Un hombre debió ser trasladado al hospital tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto . El hecho ocurrió en la localidad de Centenario y debió intervenir personal de la Policía de Neuquén . Afortunadamente, el único lesionado ese encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a información recabada por el portal Centenario Digital, el accidente de tránsito se registró el miércoles 28 alrededor de las 17.30 horas en el barrio Juan Manuel de Rosas , en la esquina de las calles Cuba y Lago Correntoso .

En este sentido, detallaron que por calle Cuba transitaba una Fiat Strada color negro, la cual era conducida por un hombre de 40 años, y quien intentaba girar hacia Correntoso . En estas circunstancias terminó impactando contra una motocicleta Mondial Dax 70 cc en la que iba otro sujeto, de 42 años.

Gentileza Centenario Digital

Si bien el motociclista llevaba el casco colocado, sufrió algunos golpes en su cuerpo y fue asistido por personal del Hospital Natalio Burd, que procedió luego a trasladarlo en una ambulancia para una mayor atención.

Por su parte, el conductor de la camioneta no presentaba lesiones y el test de alcoholemia que le realizaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera dio resultado negativo.

Los dos rodados fueron secuestrados preventivamente. La intervención policial se extendió hasta pasadas las 18:30 horas en el lugar y no se registraron mayores inconvenientes para los vehículos que transitaban por ese sector.

Un colectivo chocó a un auto por una maniobra de adelantamiento

El pasado lunes también ocurrió un accidente de tránsito, pero entre un colectivo y un auto, en la intersección de Avenida del Trabajador y Catriel, en la capital neuquina. En estas circunstancias, el colectivo intentó sobrepasar al rodado menor.

De acuerdo a lo informado por el móvil de LU5, el Ethios ciruclaba por delante del colectivo y, al hacer una señal de giro hacia el carril paralelo al Metrobús, el colectivo quiso adelantarse y terminó chocándolo en la parte trasera.

Al momento de la colisión, la línea 15 llevaba escasa cantidad de pasajeros y -afortunadamente- no sufrieron lesiones, por lo que pudieron descender y tomar otra unidad que arribó por calle Catriel.

Mientras tanto, el chofer de Cole presentaba la documentación correspondiente y las siguientes unidades y vehículos comenzaron a bordear al protagonista sin mayor dificultad. En el lugar trabajaron al menos dos empleados de Tránsito.

Otro choque, pero entre Neuquén y Cipolletti

El viernes 23 de octubre, por su parte, se produjo un fuerte choque entre un camión y un auto en la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti. Ambos vehículos permanecieron en uno de los carriles y se complicó la fluidez del tránsito en las puertas del fin de semana.

La dinámica se desencadenó por una inusual maniobra del auto Fiat Palio Weekend que, al ingresar al puente, desvió su andar hacia el centro y rozó al camión Scania, que transitaba sobre el carril derecho.

Inmediatamente, el auto se cambió de mano producto de ser arrastrado y quedó de frente al transporte hasta que, finalmente, ambos lograron frenar. El rodado menor impactó contra las columnas de hormigón tras girar 180 grados y terminar con la trompa en dirección Oeste.