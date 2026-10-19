El tremendo choque en el Turismo Pista que preocupó a todos: se despistó a toda velocidad y destrozó el auto

El piloto Matías Cantarini sufrió un fuerte accidente en la final de la Clase 2 del TP luego de recibir un toque de otro competidor. Cómo quedó el auto.

Todos corrieron rápidamente al auto de Matías Cantarini cuando vieron que se había dado un fuerte golpe en la recta durante la final de la Clase 2 del Turismo Pista , en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La preocupación ganó terreno en la prueba final debido a la espectacularidad del choque contra una barrera luego de un roce de su automóvil con otro.

Es que el piloto de Marcos Juarez terminó teniendo un leve toque contra un rival que cambió por completo su experiencia en la carrera. No fue un toque fuerte, pero la alta velocidad hizo que tenga un efecto importante y termine impactando contra un cordón de seguridad conformado por neumáticos. Debido al choque, varias de esas cubiertas terminaron volando por el aires.

Luego del choque cuando tan solo habían pasado tres vueltas de carrera, llegó la asistencia médica pero el piloto logró salir por sus medios del auto. Más tarde, llevó tranquilidad a los fanáticos: “Estoy bien, lástima que me pegaron mal de atrás”, dijo lamentándose el toque que cambió su carrera por completo.

Las tremendas imágenes sobre cómo quedó el auto

Producto del impacto, el auto terminó sin el capó, con el motor a la vista y un fuerte daño de la carrocería externa.

Estaba cuarto, pasó a los punteros y ganó en la última vuelta: la impactante maniobra en el Turismo Nacional

Hace apenas una semana, el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, fue escenario de una maniobra espectacular, digna de los aplausos y elogios que generó en el mundo del automovilismo. Agustín Canapino, Facundo Chapur, Jorge Barrio y Facundo Marques fueron protagonistas de una obra de arte en el Turismo Nacional (TN) que recorrió el mundo.

Fue Canapino quien se llevó el mejor resultado de una maniobra realizada en la última vuelta de una de las series que tuvo el domingo de carrera. Es que en medio de una disputa eufórica entre Chapur, Barrio y Marques, el piloto de un Chevrolet Cruze no perdió tiempo y aprovechó para sacar provecho.

Al acecho de lo que ocurría, aprovechó la disputa y pasó de cuarto a primero a falta de dos curvas para llegar al final de la prueba. Fue solido y, contra todo pronóstico, se terminó llevando una victoria importante en la lucha por el campeonato.

“Animal, felicitaciones animal”, esbozaron entre festejo desde el equipo por la radio. Feliz por lo hecho, respondió: “Qué locura, contra viento y marea como siempre. Qué locura”.

La palabra de Canapino sobre la maniobra "para la historia"

“Una serie difícil, que no teníamos por ahí la velocidad que nos hubiese gustado, sobre todo en las partes rectas. Veníamos a la expectativa. Vi que se venían peleando, traté de ser lo más inteligente posible para aprovechar la situación. Traté de leerla, de aprovecharla, tuve esa dosis de suerte que siempre hay que tener. Me salió bien. Terminamos ganando una serie que hasta la última vuelta veníamos cuartos. Cosas de las carreras, cosas del TN, espero que lo hayan disfrutado”, soltó Canapino en la TV.

El enojo de Barrio: "Da bronca que las cosas se den para el puntero del campeonato"

Luego de la carrera intensa, Barrio contó: “Estoy caliente por no ganar. Hice todo para ganar. Los rivales se equivocaron todos y yo no tuve un solo error. Me cuesta mucho venir adelante como se debe ver por tele. No me dan las manos para llevarlo, vengo poniendo todo arriba del auto".

A su vez, agregó: "Capaz que no vi que tan puesto estaba el auto... Me entra fuerte a la puerta en la (curva) 1. Eso hace que se amontone todo el pelotón. Después me hace una buena maniobra en la 3, me cambia la trayectoria, me deja justo el lugar. Me empuja Facu, me deja a la par para el quiebre rápido. Y en el quiebre rápido, obvio, que no le iba a regalar la posición pero yo temía que algo como esto pasara. Da bronca que las cosas se den para el que es puntero del campeonato. Parece que todos corremos para él, o por lo menos los de atrás mío han corrido para él. Yo defendí como pude la punta”.

La postura de Chapur sobre la maniobra

"Hago una linda maniobra con Barrio, doblamos a la par la segunda parte e la curva 1, doblamos a la par la curva 2. Le dejo siempre lugar. En un momento lo toco de costado porque me quise cerrar. Pensé que ya lo había pasado y cuando me quiero cerrar, estaba. No lo veo por el espejo. Después me abro en el frenaje de la 3 y le doy lugar. Después siento un golpe atrás. Otra vez. La verdad, no sé dónde me chocó. Creo que le di el hueco para doblar. Desde adentro vi que venía atrás él. Se tiró, se pasa y me da la sensación que me pega. Eso es lo que veo desde adentro del auto”, dijo el cordobés.

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