Figueroa y Gaido licitaron la pavimentación de la avenida que une Neuquén y Plottier

Los mandatarios encabezaron el acto de licitación de la obra de las calles troncales Río Colorado y Trenque Lauquen.

Los mandatarios licitaron la obra de pavimentación de una nueva arteria que unirá Neuquén y Plottier.

La conectividad entre Neuquén y Plottier sumará una nueva obra de infraestructura vial que permitirá mejorar la circulación y fortalecer la integración entre ambas ciudades. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido encabezaron el acto de licitación para la pavimentación de las calles troncales Río Colorado y Trenque Lauquen , un proyecto que contempla 4,5 kilómetros de asfalto .

La iniciativa dará continuidad a la pavimentación de la calle Futaleufú , cuyos trabajos se encuentran en su etapa final, y forma parte de una planificación conjunta para mejorar los accesos a la capital neuquina y acompañar el crecimiento de la región de la Confluencia.

Del acto también participó la intendenta de Plottier, Malena Resa , junto a autoridades provinciales y municipales.

Durante la presentación, los mandatarios coincidieron en la importancia de avanzar con obras que permitan agilizar el tránsito entre las localidades, especialmente para quienes se trasladan diariamente por cuestiones laborales.

Gaido destacó la importancia de la obra

Durante su intervención, el intendente Mariano Gaido felicitó al gobernador Rolando Figueroa por el avance del proyecto y puso en valor la planificación de obras públicas que buscan acompañar el desarrollo de la región.

“Esto es cumplir la palabra, planificar y pensar una metrópoli y una provincia con seriedad y orgullo neuquino”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, resaltó que “la continuidad de las políticas públicas y la planificación en la ciudad de Neuquén es algo que sucede en Neuquén, no es así en el resto del país”.

Gaido también recordó los avances en la pavimentación de la calle Futaleufú, una obra que permitirá dar continuidad al nuevo corredor vial y cuya inauguración está prevista para los próximos meses.

“Me tocó vivir muchos años de compromisos que se prometían y no se llevaban adelante. Es una obra que en dos meses vamos a estar inaugurando. Es un orgullo”, señaló.

Además, remarcó que “la nueva pavimentación permitirá poner en valor la avenida, fortalecer la integración entre las ciudades y mejorar la infraestructura del sector, incluida la zona del canal sobre Trenque Lauquen”.

Figueroa: una obra clave para mejorar los accesos a Neuquén

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa destacó que la pavimentación de Río Colorado y Trenque Lauquen forma parte de un proyecto más amplio de integración urbana, que contempla no solamente a Neuquén y Plottier, sino también a otras localidades de la región.

“Hace mucho tiempo que venimos pensando en esta gran metrópoli que es la ciudad de Neuquén, y en todas las ciudades que pueden conformar el departamento Confluencia, incluso la provincia de Río Negro, como una de las más grandes metrópolis de la República Argentina que se está consolidando”, reflexionó Figueroa. “Hace mucho tiempo que venimos pensando en esta gran metrópoli que es la ciudad de Neuquén, y en todas las ciudades que pueden conformar el departamento Confluencia, incluso la provincia de Río Negro, como una de las más grandes metrópolis de la República Argentina que se está consolidando”, reflexionó Figueroa.

El mandatario provincial explicó que los trabajos permitirán avanzar con una conexión vial estratégica y recordó que actualmente se encuentra en ejecución la etapa final de la calle Futaleufú.

En ese contexto, detalló: “Nos falta toda la iluminación y sin lugar a dudas, nos queda su continuación Río Colorado y Trenque Lauquen, para después poder unirnos por la Bajada de Maida con la ruta 22 y la ruta 67”.

Figueroa hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar la circulación entre las ciudades de la Confluencia, teniendo en cuenta la cantidad de vecinos que diariamente se trasladan desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo.

“Por eso es importante el programa que tenemos con Mariano Gaido para mejorar los accesos hacia la capital. Hay mucha gente que trabaja en la capital y vive en Plottier, o en Centenario, y viceversa. Con lo cual, la transitabilidad hay que mejorarla. Por eso es muy importante esta obra”, sostuvo.

De esta manera, la pavimentación de los 4,5 kilómetros permitirá ampliar las alternativas de circulación entre Neuquén y Plottier, en un sector que forma parte del crecimiento urbano de ambas localidades.

Cómo será la pavimentación de Río Colorado y Trenque Lauquen

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, también participó de la presentación y destacó que se trata de una obra muy esperada, que permitirá consolidar el trabajo conjunto entre los municipios de Neuquén y Plottier.

Según explicó la funcionaria, el proyecto no se limitará únicamente a la colocación de asfalto, sino que también contempla infraestructura complementaria para mejorar las condiciones de circulación y el uso del espacio público.

En concreto, la intervención incluirá un paseo peatonal, espacios de estacionamiento y una bicisenda, con el objetivo de incorporar alternativas de movilidad para los vecinos que utilizan diariamente este corredor.

La obra permitirá dar continuidad a la pavimentación de Futaleufú y avanzar hacia una conexión con la Bajada de Maida, la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 67, tal como detalló el gobernador durante el acto.

Por último, Bertoldi indicó que se prevé inaugurar en menos de dos meses la obra que se encuentra en su etapa final sobre la calle Futaleufú, mientras se avanza con el proceso de licitación para la continuidad del corredor sobre Río Colorado y Trenque Lauquen.