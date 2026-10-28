Increíble rescate en helicóptero de un hombre de 76 años aislado en un paraje rural

El adulto mayor necesitaba atención médica y los caminos estaban intransitables. El operativo fue coordinado por la Secretaría de Emergencias.

El adulto fue rescatado y trasladado hasta el hospital de Zapala.

Un importante operativo de rescate en helicóptero permitió evacuar a un hombre de 76 años que había quedado aislado en un paraje rural de Neuquén , luego de que las intensas tormentas complicaran el acceso terrestre. El poblador necesitaba atención médica y debió ser trasladado de urgencia hasta el hospital de Zapala.

El procedimiento se concretó durante la jornada del martes 27 de octubre en el sector de Aguada del Sapo , a unos 80 kilómetros de Zapala, donde reside el hombre, integrante de la comunidad mapuche Felipín.

La acumulación de barro en los caminos rurales había impedido que los equipos de emergencia pudieran llegar hasta el lugar por tierra.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, con la participación de distintos organismos provinciales, nacionales y locales, que trabajaron de manera conjunta para garantizar la evacuación y la atención sanitaria del poblador.

El estado de salud del adulto mayor

El hombre, de 76 años, presenta diabetes tipo 2, discapacidad visual y movilidad reducida, condiciones que dificultaban todavía más su traslado desde el paraje rural.

El personal sanitario de la comunidad había advertido que el poblador necesitaba atención hospitalaria para realizar el recambio de una sonda y continuar con los cuidados médicos correspondientes.

Ante esta situación, se puso en marcha un operativo que contó con la intervención de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y de Protección Civil. También participaron el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Defensa Civil de Paso Aguerre, Vialidad provincial y personal sanitario de la comunidad.

En un primer momento, los equipos de Defensa Civil de Paso Aguerre y Vialidad provincial intentaron llegar hasta el domicilio del hombre por vía terrestre. Sin embargo, el estado de los caminos, afectados por las tormentas de los últimos días, impidió completar el recorrido.

La acumulación de barro en los accesos rurales hizo imposible concretar el traslado mediante los vehículos disponibles, por lo que fue necesario buscar una alternativa para garantizar que el paciente pudiera recibir la atención médica que necesitaba.

Un helicóptero partió desde Chapelco para concretar el rescate

Frente a las dificultades para ingresar al sector de Aguada del Sapo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos coordinó la intervención de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que despegó desde Chapelco para llevar adelante la evacuación aérea.

La comunicación con el personal sanitario de la comunidad resultó fundamental para conocer las necesidades médicas del paciente, evaluar las condiciones del terreno y organizar el procedimiento de manera segura.

Durante el vuelo, el hombre estuvo acompañado por un licenciado en Enfermería, quien brindó asistencia sanitaria mientras se completaba el traslado hacia Zapala.

Finalmente, la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Zapala alrededor de las 17 del martes. En ese lugar aguardaba un equipo del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, que recibió al paciente en buen estado general.

El operativo continuó con el traslado del hombre en una ambulancia clase A hasta la guardia del hospital local, donde ya se había coordinado su recepción para garantizar la continuidad de la atención médica.