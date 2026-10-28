Se le soltó un carro casero sobre la ruta y mató a un hombre: piden que vaya preso

La fiscalía solicitó que la pena sea de 3 años de cumplimiento efectivo. También solicitan que se lo inhabilite por 7 años para conducir vehículos automotores. El trágico suceso fue en Centenario.

La situación judicial del conductor acusado de matar a un motociclista en Centenario se complicó . Es que, en una nueva audiencia, la Fiscalía solicitó que se lo condene a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo , además de 7 años de inhabilitación para conducir vehículos automotores . Al sujeto se le soltó de su camioneta un carro de fabricación casera, lo que provocó el trágico desenlace.

Mediante un acuerdo de partes presentado a mediados de septiembre, Lucas Emanuel Echeverría fue declarado responsable por el incidente de tránsito, en el que falleció Agustín Alexis Alvarado y un acompañante sufrió lesiones graves. En tanto que el pedido de pena de la fiscalía contó con el acompañamiento del abogado querellante , que intervino en representación de la madre de la víctima fatal.

Sola sostuvo que legalmente no corresponde una condena de ejecución condicional al no haber transcurrido los 8 años fijados por el artículo 27 del Código Penal desde que el imputado cumplió una condena anterior en junio de 2018. Por este motivo, requirió el rechazo del planteo de la defensa, que pretende la imposición de una pena en suspenso.

Entre las agravantes que detalló la representante del Ministerio Público Fiscal se encuentra la gravedad de la conducción nocturna en ruta, la existencia de dos víctimas (una de ellas fallecida y otra con heridas graves) y las condiciones antirreglamentarias en las que circulaba el carro de fabricación casera que llevaba enganchado.

La jueza encargada de fijar la pena, Carina Álvarez, informó que dará a conocer su veredicto en una audiencia el próximo viernes 30 de octubre.

¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito?

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 5 de mayo de 2024, minutos antes de las 21:30, sobre el acceso Jaime de Nevares, a la altura de la intersección con la calle Rural 20, en la ciudad de Centenario.

Echeverría circulaba al mando de una camioneta a la que llevaba enganchado un carro de fabricación casera en condiciones deficientes y sin los sistemas de sujeción ni de seguridad necesarios.

En un momento del trayecto, el sistema de enganche falló y el carro se desprendió, cruzó hacia el carril contrario e impactó de lleno contra la motocicleta en la que circulaban las dos víctimas.

Como consecuencia de la colisión, Agustín Alexis Alvarado falleció en el lugar producto de la gravedad de los traumatismos sufridos, mientras que su acompañante resultó con múltiples fracturas y lesiones graves que requirieron asistencia médica.

Bomberos, Policía y personal del SIEN asistieron al lugar. Foto: Centenario Digital.

La calificación legal por la que se lo acusa

En una audiencia anterior, en septiembre pasado, Echeverría fue declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravado por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor.

Echeverría reconoció lo que había ocurrido

Frente a la jueza, el acusado aceptó el acuerdo y reconoció que había actuado de manera negligente al trasladar el carro sin las medidas de seguridad necesarias. La defensa no cuestionó la responsabilidad penal de Echeverría y confirmó que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la querella contemplaba reconocer su participación en el hecho.

La jueza Álvarez consideró que ese reconocimiento estaba respaldado por las pruebas reunidas durante la investigación. Por eso, entendió que había elementos suficientes para acreditar tanto el accidente como la intervención de Echeverría.