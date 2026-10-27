La regla de oro para la ruta: cuánta presión de aire necesitan las ruedas de tu auto

Se trata de un aspecto clave que debe verificarse antes de salir a la ruta . ¿Qué presión de aire se recomienda para los neumáticos del auto ?

Una vecina inició una demanda contra el fabricante de cubiertas de su vehículo 0 kilómetro, por deformarse al poco tiempo.

A la hora de planificar un viaje de vacaciones o bien de trabajo, es preciso considerar determinados factores en relación al vehículo . Y uno de ellos, muy importante, reside en la presión de aire que deben tener los neumáticos del auto para salir a la ruta . ¿Cuál es el valor indicado?

Entre algunos de los requisitos que se deben cumplir para salir a la ruta en vehículo , pueden mencionarse que en el auto debe haber la misma cantidad de cinturones de seguridad que ocupantes o que también es importante contar con un matafuego de 1 kg, espejos retrovisores en ambos lados y balizas portátiles por si se debiese parar en la ruta por algún imprevisto.

La presión de aire que requieren los neumáticos para salir a la ruta depende del modelo de vehículo . Es por ello que es recomendable tomar como referencia los siguientes parámetros:

Autos compactos y medianos: al salir a la ruta con carga completa se aconseja elevar la presión a 33 o 35 PSI (pound-force per square inch en inglés, que significa libras por pulgada cuadrada). Para uso urbano, estos vehículos emplean entre 30 y 32 PSI.

al salir a la ruta con carga completa se aconseja elevar la presión a 33 o 35 PSI (pound-force per square inch en inglés, que significa libras por pulgada cuadrada). Para uso urbano, estos vehículos emplean entre 30 y 32 PSI. SUV y camionetas: precisan valores superiores, que pueden oscilar entre 35 y 38 PSI, según la capacidad de carga del baúl y el número de ocupantes.

De todos modos, para saber con exactitud cuál debe ser la presión de aire en las ruedas, lo aconsejable es verificar la tabla del fabricante que se encuentra pegada en el marco de la puerta del conductor, en la tapa del tanque de nafta o en el manual del propietario.

Por otra parte, la rueda de auxilio debe estar en perfectas condiciones. Es conveniente inflarla siempre con 2 o 3 libras por encima del valor estándar, ya que pierde presión con el paso del tiempo en el baúl.

La puesta a punto completa antes de salir a la ruta: neumáticos y más

Antes de salir a la ruta, es clave efectuar una puesta a punto completa del vehículo. Y amén de la presión de aire en los neumáticos, es conveniente cumplir con las siguientes verificaciones:

Fluidos : controlar el nivel de aceite (si se emplea un aceite lubricante convencional cuya base sea mineral lo recomendable es cambiar el aceite a los 5.000 kilómetros como máximo); líquido de frenos, líquido refrigerante y el agua del limpiaparabrisas.

: controlar el nivel de aceite (si se emplea un aceite lubricante convencional cuya base sea mineral lo recomendable es cambiar el aceite a los 5.000 kilómetros como máximo); líquido de frenos, líquido refrigerante y el agua del limpiaparabrisas. Frenos : prestar atención a cualquier ruido o vibración extraña al frenar.

: prestar atención a cualquier ruido o vibración extraña al frenar. Luces : comprobar que todas funcionen correctamente. Verificar las de giro.

: comprobar que todas funcionen correctamente. Verificar las de giro. Batería : asegurarse de que los bornes no estén sulfatados.

: asegurarse de que los bornes no estén sulfatados. Limpiaparabrisas: el buen estado de las escobillas es fundamental para tener buena visibilidad si llueve.

La presión de aire que requieren los neumáticos para salir a la ruta depende del modelo de vehículo. Claudio Espinoza

Asimismo, es importante contar con la documentación obligatoria del vehículo para poder transitar por las rutas argentinas: