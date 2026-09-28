La Ley Nacional de Tránsito fija los parámetros para sacar el registro, entre ellas la edad mínima y el tope máximo para tenerlo.

Licencia de conducir: ¿hay una edad máxima para tramitarla en Argentina?

En Argentina , la Ley 24.449 estableció a la licencia de conducir como un documento obligatorio para conducir un vehículo por calles, avenidas y rutas de todo el país. La propia normativa también definió otros parámetros, como a partir de qué edad se puede sacar o cada cuánto se debe renovar . ¿Pero existe un límite etario para tenerla?

El pasado año, mediante el Decreto 196/2025 , el Gobierno introdujo cambios en la Ley Nacional de Tránsito , incluyendo modificaciones en el sistema de licencias . La nueva reglamentación definió distintos plazos de vigencia para el registro según la franja etaria de cada conductor y determinó cómo deben realizarse las renovaciones .

En nuestro país, no existe un límite de edad que marque un impedimento para tener la licencia de conducir. Es decir, una persona de 60, 70 u 80 años puede hacer el trámite y recibir el registro normalmente mientras cumpla con las condiciones físicas y mentales establecidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Después de los 17 años, la edad deja de ser un impedimento para sacar el registro.

Sin embargo, una edad avanzada modifica la vigencia del documento y la frecuencia de las renovaciones, haciendo que los controles sean más rutinarios. Según la edad, las renovaciones deben hacerse de la siguiente manera:

Menores de 21 años: cinco años de vigencia

cinco años de vigencia Entre 21 y 65 años : cinco años de vigencia

: cinco años de vigencia Entre 65 y 70 años: renovación cada tres años

renovación cada tres años Mayores de 70 años: renovación obligatoria todos los años

Cuáles son los requisitos para sacar el registro

Independientemente de la edad, la ANSV define varios requisitos para tener la licencia de conducir. Ellos son:

Saber leer . Los conductores profesionales también deben saber escribir.

. Los conductores profesionales también deben Completar una declaración jurada informando si se tiene o tuvo afecciones físicas (traumatismos), cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales.

(traumatismos), cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales. Aprobar un examen médico psicofísico de aptitud física, visual, auditiva y psíquica.

de aptitud física, visual, auditiva y psíquica. Aprobar un examen teórico de conocimientos sobre conducción, señalamiento y legislación, estadísticas sobre accidentes y modo de prevenirlos. El examen teórico incluye contenido sobre género, roles, estereotipos, identidad de género y violencia de género.

de conocimientos sobre conducción, señalamiento y legislación, estadísticas sobre accidentes y modo de prevenirlos. El examen teórico incluye contenido sobre género, roles, estereotipos, identidad de género y violencia de género. Aprobar un examen teórico práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección de fallas sobre elementos de seguridad del vehículo y sobre las funciones del equipamiento e instrumental.

sobre conocimientos simples de mecánica y detección de fallas sobre elementos de seguridad del vehículo y sobre las funciones del equipamiento e instrumental. Informar en carácter de declaración jurada un domicilio electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones relacionadas con el estado de la Licencia Nacional de Conducir.

La licencia digital tiene la misma validez que la física.

Además, se debe cumplir con un examen práctico que evalúa los siguientes puntos:

Idoneidad para conducir.

Reacciones y defensas ante imprevistos.

Detención y arranque en pendientes.

Estacionamiento.

Qué se evalúa en los adultos mayores para otorgar la renovación

Cada renovación exige acreditar que el conductor conserva las capacidades necesarias para desenvolverse correctamente en la vía pública. Esto se incrementa en el caso de las personas de edad avanzada, donde los controles se realizan de forma más periódica.

La ANSV exige un certificado o constancia de aptitud psicofísica que debe ser emitida por profesionales médicos o centros de salud registrados ante el organismo. La autoridad de aplicación define cuáles son las aptitudes que deben certificarse en cada caso. Los médicos habilitados pueden extender la constancia siempre que respeten los requisitos y lineamientos fijados por la ANSV.

El control médico constituye uno de los principales requisitos para conservar la validez de la licencia. El objetivo consiste en comprobar que el conductor mantiene las condiciones necesarias para circular con seguridad.

Para otorgar la licencia, se evalúan las condiciones físicas y mentales de los conductores.

A partir de qué edad se puede tener licencia de conducir

Para manejar autos, camionetas o motocicletas, la ley establece en 17 años la edad mínima para sacar el registro, siempre que se cuente con autorización de los progenitores. En el caso de las motos, deben tener menos de 150 centímetros cúbicos de cilindrada para obtener la licencia a esa edad.

En tanto, a partir de los 21 años se pueden sacar cualquiera de las siguientes licencias: