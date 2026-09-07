Atención motos: ¿cuánto cuesta la multa por conducir sin seguro en Argentina 2026?

El monto de esta infracción de tránsito se actualizó en septiembre 2026. Cuál es el valor en Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

La Ciudad ( CABA ) y la Provincia de Buenos Aires ( PBA ) actualizaron en septiembre 2026 el valor de la Unidad Fija (UF) utilizado para definir el monto de las multas de tránsito , tanto para quienes circulan en autos como en motos . Este sistema busca que las infracciones mantengan un determinado valor económico y no queden desactualizadas frente a la inflación.

La actualización de la UF se realiza cada determinado tiempo según la jurisdicción. En CABA es cada seis meses sobre la base del precio promedio en la Ciudad de medio litro de nafta de mayor octanaje. En PBA, en tanto, se da cada dos meses , a partir del precio por litro de la nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino ( ACA ).

Con este aumento, la UF en territorio porteño pasó en septiembre de $949 a $1.173 , valor que mantendrá hasta el 1ro de marzo de 2027. Por su lado, en suelo bonaerense, subió de $2.271 a $2.281 , y continuará en este valor hasta el 1ro de noviembre.

Tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires actualizaron los valores de las multas.

Cómo quedan las multas más comunes para motos en Ciudad y Provincia

Con esta actualización, las infracciones de tránsito tendrán un incremento a partir de septiembre. Por ejemplo, los motociclistas que circulen sin seguro en CABA podrían afrontar una multa superior a los $350.000, mientras que en PBA la misma infracción tiene un costo de entre $114.050 y $228.100.

A continuación, los valores actualizados en septiembre 2026:

Multas para motociclistas en CABA

No usar casco (de 50 a 100 UF): entre $58.654 y $117.308

No tener licencia o conducir sin habilitación (50 UF): $58.654

Alcoholemia positiva (de 300 a 2.000 UF): entre $351.924 y $2.346.160.

Usar el celular al conducir (100 UF): $117.308.

Cruzar semáforo en rojo (de 300 a 1.500 UF): entre $351.924 y $1.759.620.

Exceso de velocidad (de 150 a 4.000 UF): entre $175.962 y $4.692.320.

Estacionamiento indebido o en lugar prohibido (100 UF): $117.308.

Circular sin seguro (300 UF): $351.924.

Circular sin patente o con patente adulterada (1.000 UF): $1.173.080.

Multas para motociclistas en CABA

No usar casco (de 100 a 500 UF): entre $228.100 y $1.140.500.

Usar el celular mientras se conduce (de 100 a 200 UF): entre $228.100 y $456.200.

Cruzar semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $228.100 y $1.140.500.

Alcoholemia positiva (de 200 a 1.000 UF): entre $684.300 y $2.281.000.

Exceso de velocidad (de 150 a 1.000 UF): entre $342.150 y $2.281.000.

Estacionamiento indebido (de 50 a 100 UF): entre $114.050 y $228.100.

Circular sin seguro (de 50 a 100 UF): entre $114.050 y $228.100.

Circular sin patente (de 50 a 100 UF): entre $114.050 y $228.100.

Además de la multa, muchas infracciones también implican el secuestro de la moto.

Cómo conseguir un 50% de descuento en las multas

La mayoría de las jurisdicciones del país cuentan con un beneficio que permite pagar la mitad del valor de una multa. En la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que deseen acceder a este descuento deben abonar la multa correspondiente dentro de los 40 días (incluyendo no hábiles) desde que se le notificó la infracción. Pasado ese plazo, siempre y cuando se quiera cancelarla, se deberá pagar la totalidad del monto.

En la Provincia de Buenos Aires, el beneficio es similar, aunque con un menor plazo: para tener el descuento del 50%, se debe cancelar la infracción de tránsito en un lapso de 30 días hábiles luego de la primera notificación. En las actas automáticas, el vencimiento está impreso, mientras que en las actas labradas manualmente, el plazo comienza a correr a partir de su confección.

El valor de las multas puede cambiar según la jurisdicción.

Cuándo prescriben las multas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires

En territorio porteño, las multas de tránsito prescriben a los 5 años desde la fecha en que se cometió la infracción o desde la notificación fehaciente, según lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Faltas. Este plazo rige por igual para todas las infracciones, sin hacer diferencias entre faltas leves o graves. Si pasado ese tiempo la multa sigue apareciendo en el sistema, se debe solicitar la baja formal mediante un descargo por prescripción ante la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI).

En provincia de Buenos Aires, en cambio, las multas por infracciones leves caducan a los 2 años y las faltas graves en 5, comenzando a contar desde el momento en que se cometió. Sin embargo, la multa no se borrará automáticamente transcurrido este tiempo, por lo que habrá que pedir la baja formal en el sistema.