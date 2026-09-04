Iruña reunió a usuarios y fanáticos de Volkswagen Amarok en una nueva edición de #ExpertoAmarok en Neuquén

La jornada se realizó en el predio del Motocross Club Neuquén y contó con la participación de especialistas de la marca. Test drives, capacitación técnica y una experiencia diseñada para conocer en profundidad las prestaciones de la pick-up.
Iruña, concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro, llevó adelante una nueva edición de #AmarokExperto 2026, una experiencia que reunió a usuarios, potenciales clientes y seguidores de la marca en el predio del Motocross Club Neuquén.
El encuentro, realizado el jueves 27 de agosto, contó con la presencia de especialistas de Volkswagen Argentina, quienes viajaron especialmente a la ciudad de Neuquén para compartir una jornada de capacitación, intercambio y conducción junto a los participantes.
Durante la actividad, los asistentes participaron de una charla informativa orientada a profundizar sus conocimientos sobre Volkswagen Amarok. Entre los principales temas abordados se encontraron las características y prestaciones del vehículo, sus distintas motorizaciones y funcionalidades, recomendaciones de uso, maniobras de conducción y consultas frecuentes de los usuarios.
Además, los especialistas compartieron información sobre la actualidad de la gama Amarok y adelantaron algunos aspectos vinculados al próximo lanzamiento de Volkswagen dentro del segmento, generando un espacio de intercambio directo entre la marca y los usuarios de la región.
Una experiencia para llevar Amarok al terreno
Uno de los momentos destacados de #AmarokExperto fue la posibilidad de trasladar los conocimientos técnicos a una experiencia real de conducción.
Los participantes realizaron test drives con diferentes modelos y versiones de Volkswagen Amarok sobre el circuito del Motocross Club Neuquén, un escenario especialmente atractivo por sus desniveles, obstáculos y distintos niveles de dificultad.
A lo largo del recorrido, los conductores pudieron comprobar de primera mano las capacidades de la pick-up, experimentando su desempeño en situaciones que permitieron poner a prueba aspectos como la potencia, estabilidad, tracción, capacidad de respuesta y comportamiento en terrenos exigentes.
La propuesta permitió que tanto propietarios como personas interesadas en el modelo pudieran conocer sus prestaciones desde una perspectiva diferente, acompañados y asesorados durante toda la experiencia por el equipo de especialistas.
Una jornada para la comunidad Volkswagen
El encuentro se desarrolló durante una jornada soleada y contó además con una propuesta especialmente preparada para recibir a los invitados, con servicio de catering, música y diferentes espacios destinados al encuentro y la conversación entre los participantes.
De esta manera, Iruña Volkswagen continúa generando experiencias que acercan la marca a sus clientes y a la comunidad, combinando capacitación, producto y conducción en escenarios que permiten descubrir todo el potencial de sus vehículos.
La iniciativa se realiza anualmente y se ha convertido en un punto de encuentro para propietarios, usuarios y personas interesadas en conocer en profundidad Volkswagen Amarok. Cada edición busca renovar la experiencia, acercar las novedades de la marca y generar un espacio de intercambio directo con especialistas.
Tras una nueva y exitosa jornada en Neuquén, Iruña ya comienza a proyectar la edición 2027, con la expectativa de recibir a más invitados y continuar ampliando la comunidad que forma parte de esta experiencia.
#AmarokExperto 2026 cerró así una nueva edición combinando información, capacitación y conducción, con la mirada puesta en el próximo encuentro: #AmarokExperto 2027.
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