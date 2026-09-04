Iruña reunió a usuarios y fanáticos de Volkswagen Amarok en una nueva edición de #ExpertoAmarok en Neuquén

La jornada se realizó en el predio del Motocross Club Neuquén y contó con la participación de especialistas de la marca. Test drives, capacitación técnica y una experiencia diseñada para conocer en profundidad las prestaciones de la pick-up.

Iruña , concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro, llevó adelante una nueva edición de #AmarokExperto 2026 , una experiencia que reunió a usuarios, potenciales clientes y seguidores de la marca en el predio del Motocross Club Neuquén .

El encuentro, realizado el jueves 27 de agosto, contó con la presencia de especialistas de Volkswagen Argentina , quienes viajaron especialmente a la ciudad de Neuquén para compartir una jornada de capacitación, intercambio y conducción junto a los participantes.

Durante la actividad, los asistentes participaron de una charla informativa orientada a profundizar sus conocimientos sobre Volkswagen Amarok. Entre los principales temas abordados se encontraron las características y prestaciones del vehículo, sus distintas motorizaciones y funcionalidades, recomendaciones de uso, maniobras de conducción y consultas frecuentes de los usuarios.

Además, los especialistas compartieron información sobre la actualidad de la gama Amarok y adelantaron algunos aspectos vinculados al próximo lanzamiento de Volkswagen dentro del segmento, generando un espacio de intercambio directo entre la marca y los usuarios de la región.

Una experiencia para llevar Amarok al terreno

Uno de los momentos destacados de #AmarokExperto fue la posibilidad de trasladar los conocimientos técnicos a una experiencia real de conducción.

Los participantes realizaron test drives con diferentes modelos y versiones de Volkswagen Amarok sobre el circuito del Motocross Club Neuquén, un escenario especialmente atractivo por sus desniveles, obstáculos y distintos niveles de dificultad.

A lo largo del recorrido, los conductores pudieron comprobar de primera mano las capacidades de la pick-up, experimentando su desempeño en situaciones que permitieron poner a prueba aspectos como la potencia, estabilidad, tracción, capacidad de respuesta y comportamiento en terrenos exigentes.

La propuesta permitió que tanto propietarios como personas interesadas en el modelo pudieran conocer sus prestaciones desde una perspectiva diferente, acompañados y asesorados durante toda la experiencia por el equipo de especialistas.

Una jornada para la comunidad Volkswagen

El encuentro se desarrolló durante una jornada soleada y contó además con una propuesta especialmente preparada para recibir a los invitados, con servicio de catering, música y diferentes espacios destinados al encuentro y la conversación entre los participantes.

De esta manera, Iruña Volkswagen continúa generando experiencias que acercan la marca a sus clientes y a la comunidad, combinando capacitación, producto y conducción en escenarios que permiten descubrir todo el potencial de sus vehículos.

La iniciativa se realiza anualmente y se ha convertido en un punto de encuentro para propietarios, usuarios y personas interesadas en conocer en profundidad Volkswagen Amarok. Cada edición busca renovar la experiencia, acercar las novedades de la marca y generar un espacio de intercambio directo con especialistas.

Tras una nueva y exitosa jornada en Neuquén, Iruña ya comienza a proyectar la edición 2027, con la expectativa de recibir a más invitados y continuar ampliando la comunidad que forma parte de esta experiencia.

#AmarokExperto 2026 cerró así una nueva edición combinando información, capacitación y conducción, con la mirada puesta en el próximo encuentro: #AmarokExperto 2027.